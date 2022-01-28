https://sputnik-georgia.ru/20220128/nazvany-imena-znamenostsev-sbornoy-gruzii-na-otkrytii-olimpiady-v-pekine-263968661.html

Названы имена знаменосцев сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине

Названы имена знаменосцев сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине

На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T19:39+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.Стоит отметить, что Квителашвили был знаменосцем сборной Грузии в 2018 году (на Играх в Пхенчхане), а Циклаури удостоилась этой чести в 2014 году на ОИ в Сочи.Руководителем грузинской делегации в Пекине станет президент НОК Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине >>Часть грузинской делегации сегодня, 28 января, уже отправилась в Пекин. Это Мамука Хабарели, представители администрации, а также саночник Саба Кумариташвили.На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта.Фигурное катание:Горнолыжный спорт - Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе.Саночный спорт – Саба Кумариташвили.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, морис квителашвили, пекин, нино циклаури