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Названы имена знаменосцев сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине
Названы имена знаменосцев сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине
На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T19:39+0400
2022-01-28T19:39+0400
2022-01-28T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.Стоит отметить, что Квителашвили был знаменосцем сборной Грузии в 2018 году (на Играх в Пхенчхане), а Циклаури удостоилась этой чести в 2014 году на ОИ в Сочи.Руководителем грузинской делегации в Пекине станет президент НОК Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине >>Часть грузинской делегации сегодня, 28 января, уже отправилась в Пекин. Это Мамука Хабарели, представители администрации, а также саночник Саба Кумариташвили.На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта.Фигурное катание:Горнолыжный спорт - Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе.Саночный спорт – Саба Кумариташвили.XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, олимпийские игры, морис квителашвили, пекин, нино циклаури
Названы имена знаменосцев сборной Грузии на открытии Олимпиады в Пекине
19:39 28.01.2022 (обновлено: 20:15 28.01.2022)
На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Фигурист Морис Квителашвили и горнолыжница Нино Циклаури станут знаменосцами сборной Грузии на церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр в Пекине, говорится в сообщении Национального олимпийского комитета Грузии.
Стоит отметить, что Квителашвили был знаменосцем сборной Грузии в 2018 году (на Играх в Пхенчхане), а Циклаури удостоилась этой чести в 2014 году на ОИ в Сочи.
Руководителем грузинской делегации в Пекине станет президент НОК Грузии Лери Хабелов, а в олимпийской деревне - вице-президент НОК Грузии Мамука Хабарели.
Часть грузинской делегации сегодня, 28 января, уже отправилась в Пекин. Это Мамука Хабарели, представители администрации, а также саночник Саба Кумариташвили.
На Олимпийских играх в Пекине сборная Грузии будет представлена девятью спортсменами в трех видах спорта.
Морис Квителашвили – индивидуальные соревнования (мужчины)
Анастасия Губанова – индивидуальные соревнования (женщины)
Карина Сафина/Лука Берулава – спортивные пары
Мария Казакова/Георгий Ревия – танцевальные пары
Горнолыжный спорт - Нино Циклаури и Сосо Джапаридзе.
Саночный спорт – Саба Кумариташвили.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
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