https://sputnik-georgia.ru/20220128/nona-gaprindashvili-o-sude-s-netflix-debyut-vyigran-263965060.html
Нона Гаприндашвили о суде с Netflix: "Дебют выигран"
Нона Гаприндашвили о суде с Netflix: "Дебют выигран"
Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассматривает суд штата Калифорния 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T18:18+0400
2022-01-28T18:18+0400
2022-01-28T18:18+0400
спорт
новости
грузия
нона гаприндашвили
netflix
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23671/03/236710346_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_a69f8724133ab8445d7cba00202ca3ea.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили прокомментировала решение калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела.Окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором она благодарит свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных.Гаприндашвили отмечает, что по-прежнему верит, что вместе со своей командой и поддержкой она придет к окончательной победе, так как "правда на нашей стороне"."Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с шахматистами-мужчинами и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин", - говорится в сообщении.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии >>В одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более чем 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23671/03/236710346_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_18229362051c80b5d2030c27ddd87dc9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, нона гаприндашвили, netflix
Нона Гаприндашвили о суде с Netflix: "Дебют выигран"
Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассматривает суд штата Калифорния
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили прокомментировала решение калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела.
Окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.
По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором она благодарит свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных.
"Выражаясь шахматным языком, дебют выигран. В общем, есть несколько обязательных условий успеха в жизни, как и в спорте: вера, жажда боя и страсть, профессионализм и необходимая квалификация, болельщики и правда", - приводит слова Гаприндашвили Первый канал.
Гаприндашвили отмечает, что по-прежнему верит, что вместе со своей командой и поддержкой она придет к окончательной победе, так как "правда на нашей стороне".
"Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с шахматистами-мужчинами и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин", - говорится в сообщении.
Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.
В одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более чем 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.
Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.
Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".
Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.