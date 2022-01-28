https://sputnik-georgia.ru/20220128/nona-gaprindashvili-o-sude-s-netflix-debyut-vyigran-263965060.html

Нона Гаприндашвили о суде с Netflix: "Дебют выигран"

Нона Гаприндашвили о суде с Netflix: "Дебют выигран"

Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассматривает суд штата Калифорния 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T18:18+0400

2022-01-28T18:18+0400

2022-01-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили прокомментировала решение калифорнийского суда, отклонившего ходатайство Netflix о прекращении дела.Окружной суд США Центрального округа Калифорнии не поддержал ходатайство Netflix о прекращении производства по иску. Юридическая фирма BLB, представляющая интересы Гаприндашвили, поздравила Грузию с еще одной "исторической победой" Гаприндашвили.По этому поводу Гаприндашвили распространила заявление, в котором она благодарит свою группу адвокатов и американский суд за очень квалифицированную и справедливую оценку имеющихся данных.Гаприндашвили отмечает, что по-прежнему верит, что вместе со своей командой и поддержкой она придет к окончательной победе, так как "правда на нашей стороне"."Да, я Нона Гаприндашвили, я грузинка. Да, я на протяжении всей своей карьеры играла с шахматистами-мужчинами и часто побеждала их, поэтому мне выпала честь стать первой женщиной-гроссмейстером среди мужчин", - говорится в сообщении.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии >>В одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более чем 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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