https://sputnik-georgia.ru/20211207/nona-gaprindashvili-protiv-netflix-isk-gruzinskoy-shakhmatistki-rassmotrit-sud-kalifornii-262653298.html
Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
В качестве компенсации морального ущерба Нона Гаприндашвили требует 5 миллионов долларов 07.12.2021, Sputnik Грузия
2021-12-07T13:18+0400
2021-12-07T13:18+0400
2021-12-07T13:35+0400
новости
грузия
нона гаприндашвили
суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23717/31/237173100_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f45c4cd0d4c9759a2cd2415d8b07e0dc.jpg
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассмотрит суд штата Калифорния, устное слушание назначено на 24 января, сообщила журналистам адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности. Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов>>В иске также отмечается, в одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.По ее словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/kompaniya-netflix-otvetila-none-gaprindashvili-259690929.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23717/31/237173100_121:0:1901:1335_1920x0_80_0_0_72961c13ccc80c538543407fa577bf15.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, нона гаприндашвили, суд
Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии
13:18 07.12.2021 (обновлено: 13:35 07.12.2021)
В качестве компенсации морального ущерба Нона Гаприндашвили требует 5 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассмотрит суд штата Калифорния, устное слушание назначено на 24 января, сообщила журналистам адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили.
Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности.
В иске также отмечается, в одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.
"Я не буду вдаваться в предысторию судебного процесса. Netflix представил традиционный способ защиты и предпринял ожидаемые нами шаги. Netflix подал прошение о прекращении судебного процесса. Таких правовых возможностей много в законодательстве Калифорнии", – заявила адвокат Майя Мцариашвили.
По ее словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.
Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.
Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".
Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.