https://sputnik-georgia.ru/20211207/nona-gaprindashvili-protiv-netflix-isk-gruzinskoy-shakhmatistki-rassmotrit-sud-kalifornii-262653298.html

Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии

Нона Гаприндашвили против Netflix: иск грузинской шахматистки рассмотрит суд Калифорнии

В качестве компенсации морального ущерба Нона Гаприндашвили требует 5 миллионов долларов 07.12.2021, Sputnik Грузия

2021-12-07T13:18+0400

2021-12-07T13:18+0400

2021-12-07T13:35+0400

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ТБИЛИСИ, 7 дек — Sputnik. Иск легендарной грузинской шахматистки Ноны Гаприндашвили против Netflix рассмотрит суд штата Калифорния, устное слушание назначено на 24 января, сообщила журналистам адвокат Гаприндашвили Майя Мцариашвили.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в фильме содержится неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не играла с мужчинами-шахматистами, что не соответствует действительности. Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов>>В иске также отмечается, в одном из эпизодов фильма описаны события 1968 года, когда Гаприндашвили уже сыграла с более 50 шахматистами-мужчинами. Еще одна досадная для шахматистки оплошность Netflix – в фильме ее представили как российскую, а не грузинскую шахматистку.По ее словам, главный аргумент ответчика выглядит так: разумный зритель не должен рассматривать спорную фразу как фактическую.Нона Гаприндашвили в качестве компенсации за моральный ущерб требует от Netflix 5 миллионов долларов. Ее интересы в суде представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12 лет занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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