https://sputnik-georgia.ru/20220128/peregovory-minzdrava-gruzii-s-pereselentsami--o-chem-dogovorilis-storony-263972412.html

Переговоры Минздрава Грузии с переселенцами – о чем договорились стороны

Переговоры Минздрава Грузии с переселенцами – о чем договорились стороны

С вынуждено переселенными семьями было достигнуто соглашение проводить рабочие встречи раз в две недели 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T23:58+0400

2022-01-28T23:58+0400

2022-01-28T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Представители Минздрава Грузии будут проводить регулярные рабочие встречи с вынужденными переселенцами из здания бывшего санатория "Картли", говорится в сообщении Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.Жители общежития в последнее время провели ряд акций протеста. Они утверждают, что здание аварийное и проживание в амортизированном помещении представляет угрозу для их жизни. Они требуют от правительства передать им альтернативные жилплощади.С переселенцами в пятницу встретился заместитель министра здравоохранения Илия Гудушаури и руководство Агентства переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода.На встрече, которая проходила в течение двух часов, по требованию переселенцев также присутствовал представитель Аппарата Народного защитника и юрист.Началось расселение печально известного бывшего санатория "Картли" >>"Встреча прошла в конструктивном режиме. Переселенцы поставили конкретные вопросы… С нашей стороны они получили как устное, так и письменное подтверждение, что максимум в течение одного года они получат жилплощади, а до того они будут обеспечены арендой", - заявил заместитель директора агентства Давид Гурамишвили.Для того, чтобы процесс проходил максимально открыто и прозрачно, с вынуждено переселенными семьями была достигнуто соглашение проводить рабочие встречи раз в две недели.Агентство обещает обеспечить их новыми квартирами в течение 2022 года. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, за аренду которых будут платить власти.Между тем, первые девять семей вынужденных переселенцев из здания бывшего санатория "Картли" уже получили двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в новостройке. Еще семь семей сами нашли себе альтернативное жилье в разных районах, которое им приобретет государство.Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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