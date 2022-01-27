https://sputnik-georgia.ru/20220127/nachalos-rasselenie-pechalno-izvestnogo-byvshego-sanatoriya-kartli-263939444.html

Началось расселение печально известного бывшего санатория "Картли"

Началось расселение печально известного бывшего санатория "Картли"

Еще семь семей сами нашли себе альтернативное жилье в разных районах, которое им приобретет государство 27.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-27T21:16+0400

2022-01-27T21:16+0400

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общество

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минздрав грузии

жилье для вынужденных переселенцев

вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 27 янв - Sputnik. Первые девять семей вынужденных переселенцев из здания бывшего санатория "Картли" получили квартиры в новостройке, сообщает Агентство по обеспечению источниками существования вынужденных переселенцев.Вопрос обеспечения жильем вынужденных переселенцев стал особенно актуальным после того, как один из жильцов бывшего санатория "Картли" в Тбилиси выпал из окна и умер. Соседи, которые требуют переселить их в безопасное жилье, так как это аварийное здание, утверждают, что мужчина покончил с собой в знак протеста. В здании уже почти 30 лет живут вынужденные переселенцы из Абхазии.По данным агентства, девять семей из здания бывшего санатория получат двухкомнатные и трехкомнатные квартиры.Кроме того, по данным агентства, еще семь семей сами нашли себе альтернативное жилье в разных районах, которое им приобретет государство.Вынужденные переселенцы провели акцию протеста у Минздрава Грузии >>Жители бывшего санатория "Картли" заявляют, что здание аварийное и жить там опасно, а съехать они не могут, поскольку государство не предлагает им достойной платы за аренду временного альтернативного жилья.Агентство переселенцев, экомигрантов и по обеспечению источниками дохода обещает обеспечить их новыми квартирами в течение 2022 года. Также остается в силе предложение правительства временно переехать в съемные квартиры, за аренду которых будут платить власти.В четырех городах Грузии построят дома для вынужденных переселенцев >>Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий Грузии лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты Зураб Азарашвили 18 января подписал приказ, согласно которому вынужденных переселенцев будут заселять в непринятые в эксплуатацию дома при соблюдении условий безопасности.Кроме того, согласно приказу, семья вынужденных переселенцев сможет получить оплату от министерства за аренду жилья в размере не более 300 лари в месяц в течение трех месяцев. При этом срок может быть продлен на год в случае положительного решения комиссии по выдаче квартир.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, минздрав грузии, жилье для вынужденных переселенцев, вынужденные переселенцы