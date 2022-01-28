https://sputnik-georgia.ru/20220128/prezident-gruzii-nazvala-sroki-primireniya-gruzinskogo-obschestva-263972257.html

Президент Грузии назвала сроки примирения грузинского общества

Президент Грузии назвала сроки примирения грузинского общества

Документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе, заявила президент 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T23:41+0400

2022-01-28T23:41+0400

2022-01-28T23:46+0400

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саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается представить парламенту документ национального согласия уже осенью этого года.В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом президент Грузии подчеркнула, что документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе."Моя цель не помирить политические партии. Они сами должны взять на себя это, а я стану определенным связующим звеном и представлю парламенту, правительству и политическим партиям позицию общества", - сказала Зурабишвили.Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии >>Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили