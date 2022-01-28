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Президент Грузии назвала сроки примирения грузинского общества
Президент Грузии назвала сроки примирения грузинского общества
Документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе, заявила президент 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T23:41+0400
2022-01-28T23:41+0400
2022-01-28T23:46+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается представить парламенту документ национального согласия уже осенью этого года.В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.При этом президент Грузии подчеркнула, что документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе."Моя цель не помирить политические партии. Они сами должны взять на себя это, а я стану определенным связующим звеном и представлю парламенту, правительству и политическим партиям позицию общества", - сказала Зурабишвили.Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии >>Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили
Президент Грузии назвала сроки примирения грузинского общества
23:41 28.01.2022 (обновлено: 23:46 28.01.2022)
Документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе, заявила президент
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается представить парламенту документ национального согласия уже осенью этого года.
В декабре прошлого года Зурабишвили объявила о новой инициативе по достижению национального согласия и снятию напряженности в стране. В рамках своей инициативы она провела встречи с политиками, дипломатами и представителями общественности.
"Я считаю, что за четыре-пять месяцев мы максимально расширим переговоры с обществом, чтобы прийти к определенным выводам. Их формой станет хартия, если до этого мы не придумаем другой формы. Скорее всего летом соберутся конкретные группы экспертов для подобного обсуждения и формирования определенных рекомендаций. Я надеюсь, результат будет понятным и будет представлен на сессии парламента осенью", - сказала Зурабишвили на встрече с журналистами.
При этом президент Грузии подчеркнула, что документ не будет касаться примирения политиков, а в нем речь пойдет об обществе.
"Моя цель не помирить политические партии. Они сами должны взять на себя это, а я стану определенным связующим звеном и представлю парламенту, правительству и политическим партиям позицию общества", - сказала Зурабишвили.
Поляризация в Грузии нарастает с каждыми новыми выборами. И оппозиция, и правящая партия "Грузинская мечта" говорят о важности завершения конфронтации, но при этом череда взаимных обвинений не завершается. Оппозиция заявляет о фальсификации выборов, многие оппозиционные депутаты бойкотируют работу парламента и систематически проводит акции протеста.
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