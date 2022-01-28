https://sputnik-georgia.ru/20220128/prezident-osvobozhdenie-saakashvili-ne-uspokoit-situatsiyu-v-gruzii-263969517.html

Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии

Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии

Саакашвили находится в грузинской тюрьме по двум приговорам суда, и единственный способ его освобождения – помилование 28.01.2022, Sputnik Грузия

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михаил саакашвили

саломе зурабишвили

возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Помилование экс-президента Грузии Михаила Саакашвили только ухудшит ситуацию в Грузии, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с журналистами.Саакашвили отбывает тюремное наказание по двум уголовным делам, и единственный способ его освобождения – помилование. Его освобождения требует часть оппозиционных партий, считая его "политическим заключенным".Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Адвокат Саакашвили не исключает, что президент Грузии изменит решение по помилованию >>Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , возвращение и арест саакашвили