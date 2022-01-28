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Шота Арвеладзе возглавил английский клуб "Халл Сити"
Шота Арвеладзе возглавил английский клуб "Халл Сити"
Контракт с 48-летним грузинским специалистом заключен на два с половиной года 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T09:01+0400
2022-01-28T09:01+0400
2022-01-28T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером "Халл Сити", сообщается на сайте английского футбольного клуба.Контракт с 48-летним специалистом, последним местом работы которого был ташкентский "Пахтакор", заключен на два с половиной года."Халл Сити" выступает в английском чемпионшипе и после 27 туров занимает 19 место с 29 очками.Арвеладзе возглавлял "Пахтакор" с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.Шота Арвеладзе отказался возглавить клуб турецкой Суперлиги >>Ранее он тренировал турецкие "Трабзонспор", "Касымпашу", "Кайсериспор", израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", нидерландские "Аякс" и АЗ, шотландский "Рейнджерс". За сборную Грузии Арвеладзе провел 61 матч и забил 26 голов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, шота арвеладзе, англия
Шота Арвеладзе возглавил английский клуб "Халл Сити"
Контракт с 48-летним грузинским специалистом заключен на два с половиной года
ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik.
Бывший футболист сборной Грузии Шота Арвеладзе назначен главным тренером "Халл Сити", сообщается на сайте
английского футбольного клуба.
Контракт с 48-летним специалистом, последним местом работы которого был ташкентский "Пахтакор", заключен на два с половиной года.
"Халл Сити" выступает в английском чемпионшипе и после 27 туров занимает 19 место с 29 очками.
"Я хочу поблагодарить всех, кто дал мне эту возможность. Каждый, кто работает в сфере футбола, мечтает оказаться в Англии. Я очень счастлив, и моя семья гордится мной", – заявил тренер.
Арвеладзе возглавлял "Пахтакор" с 2017 по 2020 год и выиграл пять трофеев, в том числе два чемпионских титула. Также он дошел до полуфинала азиатской Лиги чемпионов.
Ранее он тренировал турецкие "Трабзонспор", "Касымпашу", "Кайсериспор", израильский "Маккаби" (Тель-Авив). В качестве игрока выступал за тбилисское "Динамо", "Трабзонспор", нидерландские "Аякс" и АЗ, шотландский "Рейнджерс". За сборную Грузии Арвеладзе провел 61 матч и забил 26 голов.
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