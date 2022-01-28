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Золото в конверте: драгоценная находка грузинских таможенников
Золото в конверте: драгоценная находка грузинских таможенников
Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована по закону 28.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-28T21:22+0400
2022-01-28T21:22+0400
2022-01-28T21:32+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. В почтовой посылке, прибывшей в один из грузинских аэропортов, таможенники обнаружили 150 золотых монет, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина Грузии.Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована, как этого требует законодательство Грузии.Аукцион на добычу золота объявлен в Грузии >>Монеты с материалами дела были переданы в следственную службу для последующего расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, служба доходов министерства финансов грузии
Золото в конверте: драгоценная находка грузинских таможенников
21:22 28.01.2022 (обновлено: 21:32 28.01.2022)
Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована по закону
ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. В почтовой посылке, прибывшей в один из грузинских аэропортов, таможенники обнаружили 150 золотых монет, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина Грузии.
Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована, как этого требует законодательство Грузии.
Монеты с материалами дела были переданы в следственную службу для последующего расследования.
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