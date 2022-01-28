https://sputnik-georgia.ru/20220128/zoloto-v-konverte-dragotsennaya-nakhodka-gruzinskikh-tamozhennikov-263970491.html

Золото в конверте: драгоценная находка грузинских таможенников

Золото в конверте: драгоценная находка грузинских таможенников

Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована по закону 28.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-28T21:22+0400

2022-01-28T21:22+0400

2022-01-28T21:32+0400

происшествия

новости

грузия

служба доходов министерства финансов грузии

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ТБИЛИСИ, 28 янв - Sputnik. В почтовой посылке, прибывшей в один из грузинских аэропортов, таможенники обнаружили 150 золотых монет, говорится в сообщении на сайте Службы доходов Минфина Грузии.Стоимость золотой находки составляет 196 тысяч лари, при этом посылка не была задекларирована, как этого требует законодательство Грузии.Аукцион на добычу золота объявлен в Грузии >>Монеты с материалами дела были переданы в следственную службу для последующего расследования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, служба доходов министерства финансов грузии