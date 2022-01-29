https://sputnik-georgia.ru/20220129/aktsii-i-ataka-po-vsem-frontam-natsdvizhenie-anonsiruet-aktivnyy-politicheskiy-sezon-263982707.html

Акции и атака по всем фронтам: "Нацдвижение" анонсирует активный политический сезон

Акции и атака по всем фронтам: "Нацдвижение" анонсирует активный политический сезон

Главная оппозиционная партия объявит о своих планах в понедельник 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T22:31+0400

2022-01-29T22:31+0400

2022-01-29T22:31+0400

политика

новости

грузия

михаил саакашвили

тбилиси

ираклий кобахидзе

хатия деканоидзе

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Главная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" обещает активный политический весенний сезон с акциями, протестами и политическими активностями."Нацдвижение" в данный момент находится в процессе обновления. У партии сменился секретариат и система управления.При этом она отметила, что главным для партии будет освобождение из тюрьмы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и для этого партии будут использовать все инструменты."Будут и акции, что подразумевает, что мы должны активизироваться по всем фронтам", – сказала Деканоидзе, отметив, что более детально расскажет о планах партии в понедельник."Нацдвижение" в очередной раз объявило бойкот осенью 2021 года. Оппозиционеры обвинили правящую партию "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти в октябре прошлого года и с тех пор не участвуют в работе законодательного органа.Президент: освобождение Саакашвили усугубит обстановку в Грузии>>Теперь бойкотирующее "Нацдвижение" настаивает на создании парламентской следственной комиссии для изучения возможных фактов ненадлежащего обращения с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.Идея создания комиссии принадлежит самому Саакашвили, который считает, что при его этапировании из тюрьмы в Рустави в глданскую тюремную больницу в Тбилиси были нарушены его права.Ранее председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что не против создания парламентской следственной комиссии. Однако поддержат ли это предложение другие члены правящей партии – пока не известно.У "Нацдвижения" в парламенте нынешнего созыва 31 мандат. Согласно регламенту, для создания временной следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, ираклий кобахидзе, хатия деканоидзе