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Грузинский легионер "Арсенала" вернулся в общую группу
Грузинский легионер "Арсенала" вернулся в общую группу
Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА 29.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-29T10:32+0400
2022-01-29T10:32+0400
2022-01-29T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили вернулся к тренировкам в общей группе, говорится в сообщении на сайте "канониров".Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА (0:2).На данный момент "Арсенал" находится на предсезонных сборах в турецком Белеке. В ходе подготовки ко второй части РПЛ тульскому клубу предстоит провести четыре контрольных матча.Давиташвили перешел в "Арсенал" летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину"). В составе "канониров" грузинский атакующий полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ >>После XVIII туров в РПЛ "Арсенал" набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, футбол, фк "арсенал" тула, чемпионат россии по футболу
Грузинский легионер "Арсенала" вернулся в общую группу
Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА
ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили вернулся к тренировкам в общей группе, говорится в сообщении на сайте "канониров".
"Очень рад вернуться в общую группу. Да, я еще тренируюсь с определенными ограничениями, но уже очень близок к тому, чтобы полноценно проводить тренировки. На первом сборе не так много тренировался, сейчас нужно наверстывать, чтобы к весне подойти полностью готовым", – сказал Давиташвили пресс-службе "Арсенала".
Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА (0:2).
На данный момент "Арсенал" находится на предсезонных сборах в турецком Белеке. В ходе подготовки ко второй части РПЛ тульскому клубу предстоит провести четыре контрольных матча.
Давиташвили перешел в "Арсенал" летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину"). В составе "канониров" грузинский атакующий полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.
После XVIII туров в РПЛ "Арсенал" набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.
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