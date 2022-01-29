https://sputnik-georgia.ru/20220129/gruzinskiy-legioner-arsenala-vernulsya-v-obschuyu-gruppu-263973420.html

Грузинский легионер "Арсенала" вернулся в общую группу

Грузинский легионер "Арсенала" вернулся в общую группу

Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА 29.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-29T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 29 янв – Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу и тульского "Арсенала" Зурико Давиташвили вернулся к тренировкам в общей группе, говорится в сообщении на сайте "канониров".Давиташвили травмировал голеностоп в заключительном матче первой части чемпионата России против московского ЦСКА (0:2).На данный момент "Арсенал" находится на предсезонных сборах в турецком Белеке. В ходе подготовки ко второй части РПЛ тульскому клубу предстоит провести четыре контрольных матча.Давиташвили перешел в "Арсенал" летом прошлого года из волгоградского "Ротора" (права на игрока принадлежали "Рубину"). В составе "канониров" грузинский атакующий полузащитник провел 18 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал столько же результативных передач.Мяч Зурико Давиташвили претендует на лучший гол ноября-декабря в РПЛ >>После XVIII туров в РПЛ "Арсенал" набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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