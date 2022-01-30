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Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек
Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек
Как минимум одной дозой вакцинировано 1 333 296 человек, что составляет 46.4% взрослого населения страны 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T16:32+0400
2022-01-30T16:32+0400
2022-01-30T16:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии, увеличилось до 155 915 человек, официальные данные предоставляет Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья NCDC.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.По данным за 29 января, было сделано 5 156 прививок.Как минимум одной дозой вакцинировано 1 333 296 человек, что составляет 46.4% взрослого населения страны, полный курс прошли 1 219 428 человек - 42.4% лиц старше 18 лет.COVID-статистика Грузии: число выздоровевших превысило миллион >>Что касается статистики среди несовершеннолетних, то в возрастной группе 12-15 лет обе дозы вакцины сделали - 2 737 человек ( 1.54%), 16 - 17 лет - 10 840 человек (13, 37%).Всего в стране сделано 2 710 914 прививок препаратами против коронавируса.Записаться на вакцинацию можно на сайте booking.moh.gov.ge или позвонив по номеру горячей линии 15 22.В начале ноябре прошлого года в Грузии запустили программу поощрения граждан за вакцинацию против коронавируса. Так, граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины против коронавируса, получили по 200 лари (около 65 долларов). Позже этот барьер понизили до 50 лет, а действие программы продлили до конца февраля 2022 года. Кроме того, 100 лари (около 33 долларов) от государства получат и те лица старше 50 лет, которые решат сделать бустерную дозу.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек
Как минимум одной дозой вакцинировано 1 333 296 человек, что составляет 46.4% взрослого населения страны
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии, увеличилось до 155 915 человек, официальные данные предоставляет Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья NCDC.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.
По данным за 29 января, было сделано 5 156 прививок.
Как минимум одной дозой вакцинировано 1 333 296 человек, что составляет 46.4% взрослого населения страны, полный курс прошли 1 219 428 человек - 42.4% лиц старше 18 лет.
Что касается статистики среди несовершеннолетних, то в возрастной группе 12-15 лет обе дозы вакцины сделали - 2 737 человек ( 1.54%), 16 - 17 лет - 10 840 человек (13, 37%).
Всего в стране сделано 2 710 914 прививок препаратами против коронавируса.
Записаться на вакцинацию можно на сайте booking.moh.gov.ge или позвонив по номеру горячей линии 15 22.
В начале ноябре прошлого года в Грузии запустили программу поощрения граждан за вакцинацию против коронавируса. Так, граждане старше 60 лет, которые привились первой дозой вакцины против коронавируса, получили по 200 лари (около 65 долларов). Позже этот барьер понизили до 50 лет, а действие программы продлили до конца февраля 2022 года. Кроме того, 100 лари (около 33 долларов) от государства получат и те лица старше 50 лет, которые решат сделать бустерную дозу.
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