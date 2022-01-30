https://sputnik-georgia.ru/20220130/eksponaty-ne-propadali---v-natsionalnom-muzee-gruzii-otvetili-na-zayavlenie-ministra-263992874.html
Экспонаты не пропадали - в Национальном музее Грузии ответили на заявление министра
Экспонаты не пропадали - в Национальном музее Грузии ответили на заявление министра
Национальный музей по сей день продолжает возврат экспонатов из дипломатических представительств Грузии, государственных организаций и частных лиц 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T12:32+0400
2022-01-30T12:32+0400
2022-01-30T12:49+0400
культура
новости
грузия
тея цулукиани
национальный музей грузии
национальная галерея им. д.шеварднадзе
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Ни один из экспонатов, хранившихся в музеях, входящих в состав Национального музея Грузии, не был потерян со дня его основания, говорится в заявлении музея.Поводом для опубликования заявления стали заявления министра культуры Грузии Теи Цулукиани. Глава ведомства в декабре 2021 года заявила, что из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом в период с 1999-2010 годы, вероятно, пропали 53. По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Также, по словам министра, судьбой пропавших экспонатов займутся следственные органы.В документе отмечено, что всего Национальной галереей посольствам было передано 77 экспоната, большинство из них посольству Грузии в США.Кроме того подчеркивается, что "Национальный музей по сей день продолжает возврат экспонатов из дипломатических представительств Грузии, государственных организаций и частных лиц". Уже возвращено 552 предмета искусства, которыми пополнились Фонды Национальной галереи, еще пять ценных предметов вернули Музею искусств. Среди них работы Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Нателы Ианкошвили.Судьбой пропавших из музея экспонатов займутся следственные органы Грузии – министр >>К тексту заявлении составители прикрепили два файла с полным перечнем экспонатов, которые были возвращены в страну в период с 2012-2021 годы, а также перечень тех предметов, которые были вывезены из страны в период с 1992 по 2005 годы. Речь идет о 77 экспонатах.Национальная галерея присоединилась к Национальному музею Грузии в 2007 году, а сам Национальный музей был основан в 2004-м. В 2012-2021 годах в Национальную галерею и Национальный музей возвращено более 500 экспонатов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, грузия, тея цулукиани, национальный музей грузии, национальная галерея им. д.шеварднадзе
Экспонаты не пропадали - в Национальном музее Грузии ответили на заявление министра
12:32 30.01.2022 (обновлено: 12:49 30.01.2022)
Национальный музей по сей день продолжает возврат экспонатов из дипломатических представительств Грузии, государственных организаций и частных лиц
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Ни один из экспонатов, хранившихся в музеях, входящих в состав Национального музея Грузии, не был потерян со дня его основания, говорится в заявлении музея.
Поводом для опубликования заявления стали заявления министра культуры Грузии Теи Цулукиани. Глава ведомства в декабре 2021 года заявила, что из 117 ценных картин, вывезенных из Грузии и переданных посольствам страны за рубежом в период с 1999-2010 годы, вероятно, пропали 53. По ее словам, речь идет о полотнах, вывезенных из страны до 2012 года во времена правления Михаила Саакашвили. Также, по словам министра, судьбой пропавших экспонатов займутся следственные органы.
"Сегодня в адрес Национального музея слышны беспочвенные обвинения по поводу "потерянных" экспонатов. На самом деле экспонаты были вывезены из Национальной галереи по разным причинам с 1950-х по 2005 год, до того, как Национальная галерея стала частью Национального музея Грузии", - говорится в заявлении
музея.
В документе отмечено, что всего Национальной галереей посольствам было передано 77 экспоната, большинство из них посольству Грузии в США.
Кроме того подчеркивается, что "Национальный музей по сей день продолжает возврат экспонатов из дипломатических представительств Грузии, государственных организаций и частных лиц". Уже возвращено 552 предмета искусства, которыми пополнились Фонды Национальной галереи, еще пять ценных предметов вернули Музею искусств. Среди них работы Ладо Гудиашвили, Элене Ахвледиани, Нателы Ианкошвили.
К тексту заявлении составители прикрепили два файла
с полным перечнем экспонатов, которые были возвращены в страну в период с 2012-2021 годы, а также перечень тех предметов, которые были вывезены из страны в период с 1992 по 2005 годы. Речь идет о 77 экспонатах.
Национальная галерея присоединилась к Национальному музею Грузии в 2007 году, а сам Национальный музей был основан в 2004-м. В 2012-2021 годах в Национальную галерею и Национальный музей возвращено более 500 экспонатов.
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