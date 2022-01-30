https://sputnik-georgia.ru/20220130/sbornaya-gruzii-sygraet-s-rossiey-v-pley-off-chempionata-evropy-po-futzalu-263992233.html

Сборная Грузии сыграет с Россией в плей-офф чемпионата Европы по футзалу

Сборная Грузии сыграет с Россией в плей-офф чемпионата Европы по футзалу

По итогам группового этапа сборная Грузии набрала шесть очков и вышла в ¼ финала ЧЕ со второго места из квартета D 30.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 30 янв – Sputnik. Национальная команда Грузии по футзалу сыграет с лидером рейтинге УЕФА - командой России, в ¼ финала чемпионата Европы в Нидерландах.В заключительном туре группового этапа сборная Грузии уступила 0:8 сборной Испании в Нидерландах.В первом тайме подопечные Автандила Асатиани пропустили три гола, а после перерыва – пять. Любопытно, что дублем отметился только Адольфо, все остальные шесть мячей на счету разных футболистов. Зажглась на табло и грузинская фамилия – на 23 минуте Ираклий Тодуа забил в свои ворота.Сборная Грузии по футзалу улучшила свою позицию в рейтинге УЕФА >>По итогам группового этапа сборная Грузии набрала шесть очков и вышла в ¼ финала ЧЕ со второго места из квартета D. Что касается Испании, то, обыграв Грузию, "фурия роха" набрала семь очков и пробилась в плей-офф с первой позиции в группе.В ¼ финала чемпионата Европы сборная Грузии сыграет с лидером рейтинге УЕФА - командой России, а Испания со Словакией. Эти матчи состоятся 1 февраля.Четвертьфинальные пары ЧЕ по футзалу:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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