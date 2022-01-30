https://sputnik-georgia.ru/20220130/spravlyaetsya-li-gospitalnyy-sektor-gruzii-s-naplyvom-kovid-patsientov-264001530.html

Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов

Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов

Среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками, заявил... 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T23:46+0400

2022-01-30T23:46+0400

2022-01-30T23:57+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

вакцинация от коронавируса

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не переполнен, в распоряжении медиков 3 500 свободных коек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.По его словам, среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками."С основными инфицированными управляют онлайн-клиники. Давление сегодня идет в основном по двум направлениям — лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор — онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая", — сказал Гамкрелидзе.Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>По словам главного эпидемиолога, бустерная доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является наиболее важным способом предотвращения заражения "омикроном""Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем менее будет фатальных исходов", — сказал Гамкрелидзе.Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии увеличилось до 155 915.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19