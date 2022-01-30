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Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов
Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов
Среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками, заявил... 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T23:46+0400
2022-01-30T23:57+0400
шестая волна
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новости
грузия
амиран гамкрелидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не переполнен, в распоряжении медиков 3 500 свободных коек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.По его словам, среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками."С основными инфицированными управляют онлайн-клиники. Давление сегодня идет в основном по двум направлениям — лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор — онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая", — сказал Гамкрелидзе.Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек &gt;&gt;По словам главного эпидемиолога, бустерная доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является наиболее важным способом предотвращения заражения "омикроном""Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем менее будет фатальных исходов", — сказал Гамкрелидзе.Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии увеличилось до 155 915.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов

23:46 30.01.2022 (обновлено: 23:57 30.01.2022)
© Government of GeorgiaМедицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми
Медицинское оборудование в клинике, предназначенной для лечения пациентов с коронавирусом. Батуми - Sputnik Грузия, 1920, 30.01.2022
© Government of Georgia
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Среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не переполнен, в распоряжении медиков 3 500 свободных коек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.

"Эпидемиологическую ситуацию сегодня в основном определяет циркуляция "омикрона", как в нашей стране, так и в мире. Во всех странах идет нарастающая волна и число заболевших серьезно увеличивается. Разница в том, что там, где уровень вакцинации высок, более 80%, там низкая госпитализация и смертность", - заявил Гамкрелидзе журналистам.

По его словам, среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками.
"С основными инфицированными управляют онлайн-клиники. Давление сегодня идет в основном по двум направлениям — лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор — онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая", — сказал Гамкрелидзе.
Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>
По словам главного эпидемиолога, бустерная доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является наиболее важным способом предотвращения заражения "омикроном"
"Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем менее будет фатальных исходов", — сказал Гамкрелидзе.
Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии увеличилось до 155 915.
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