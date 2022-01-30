https://sputnik-georgia.ru/20220130/spravlyaetsya-li-gospitalnyy-sektor-gruzii-s-naplyvom-kovid-patsientov-264001530.html
Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов
Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов
Среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками, заявил... 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T23:46+0400
2022-01-30T23:46+0400
2022-01-30T23:57+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не переполнен, в распоряжении медиков 3 500 свободных коек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.По его словам, среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками."С основными инфицированными управляют онлайн-клиники. Давление сегодня идет в основном по двум направлениям — лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор — онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая", — сказал Гамкрелидзе.Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>По словам главного эпидемиолога, бустерная доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является наиболее важным способом предотвращения заражения "омикроном""Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем менее будет фатальных исходов", — сказал Гамкрелидзе.Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии увеличилось до 155 915.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Справляется ли госпитальный сектор Грузии с наплывом ковид-пациентов
23:46 30.01.2022 (обновлено: 23:57 30.01.2022)
Среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Несмотря на большое количество активных случаев коронавируса в стране, больничный сектор не переполнен, в распоряжении медиков 3 500 свободных коек, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42.4% взрослого населения страны.
"Эпидемиологическую ситуацию сегодня в основном определяет циркуляция "омикрона", как в нашей стране, так и в мире. Во всех странах идет нарастающая волна и число заболевших серьезно увеличивается. Разница в том, что там, где уровень вакцинации высок, более 80%, там низкая госпитализация и смертность", - заявил Гамкрелидзе журналистам.
По его словам, среди инфицированных "омикроном" случаи госпитализации ниже, чем при штамме "дельта", а число тяжелых пациентов не увеличивается резкими скачками.
"С основными инфицированными управляют онлайн-клиники. Давление сегодня идет в основном по двум направлениям — лаборатории, где ежедневно исследуют более 60-70 тысяч образцов, и амбулаторный сектор — онлайн-клиники, семейные врачи, которые имеют достаточно большое количество вызовов и ведут пациентов на дому или ковид-гостиницах. Ситуация с эпидемией непростая, но управляемая", — сказал Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога, бустерная доза, особенно среди лиц старше 50 лет, является наиболее важным способом предотвращения заражения "омикроном"
"Чем больше людей сделают бустерную дозу, тем меньше будет госпитализация в стране и тем менее будет фатальных исходов", — сказал Гамкрелидзе.
Число граждан, сделавших дополнительную или бустер-дозу вакцины против коронавируса в Грузии увеличилось до 155 915.
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