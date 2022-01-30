https://sputnik-georgia.ru/20220130/teatralnye-strasti-v-gruzii-khudruk-teatra-zaschitil-ministra-263998350.html

Театральные страсти в Грузии: худрук театра защитил министра

Театральные страсти в Грузии: худрук театра защитил министра

Главной заслугой министра являются шаги в реформировании управления театрами, что даст возможность изменить существующую систему, заявил режиссер 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T18:01+0400

2022-01-30T18:01+0400

2022-01-30T18:06+0400

культура

новости

грузия

свободный театр

русский драмтеатр им. грибоедова

тея цулукиани

автандил варсимашвили

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Те, кто обвиняют министра культуры Тею Цулукиани в возвращении советской системы, сами держатся за эту систему, заявил художественный руководитель Тбилисского государственного театра имени А.С. Грибоедова и частного "Свободного театра" Автандил Варсимашвили.Последние действия министра культуры Теи Цулукиани подвергаются большой критике со стороны общественности. Созданная против нее петиция, в которой министра прямо обвиняют в "повторении советских репрессий", уже набрала более 1,5 тысячи подписей.При этом режиссер и худрук театра не видит агрессии в отношении Теи Цулукиани в театральной среде Грузии."Среди театралов нет такой агрессии, как в других сферах, тут все расположены хорошо и с большой надеждой смотрят на Цулукиани", - отметил Варсимашвили в эфире телеканала "Имеди".По его словам, главной заслугой министра являются шаги в реформировании управления театрами, что даст возможность изменить существующую с советских времен систему.Культуры много не бывает: в Грузии объявили сразу о пяти конкурсах в поддержку искусства >>Речь идет о решении министерства культуры в 2021 году о проведение конкурсов в разных сферах культуры на сумму 3 миллиона лари. Среди конкурсов – конкурс на развитие театров и развитие частных театров. В частности, на развитие Минкульт выделил 250 тысяч лари. "Свободный театр" стал одним из четырех победителей, сумма, которую получил театр, не называется.Однако не все представители театральной среды разделяют мнение Варсимашвили. В Горийском театре уже разразился скандал, по предварительной информации Цулукиани лично уволила худрука театра Давида Чхартишвили. При этом, что стало причиной такого решения, ни министерство культуры, ни сам Чхартишвили пока не говорят.В целом конкурсы на посты худруков проходят сразу в 16 театрах, финансируемых из государственного или муниципального бюджета. Проводит конкурсы рекомендационный совет, члены которого назначаются прямо министром культуры. Худруков в театры также назначает сама Цулукиани.Грузинский и азербайджанский театр договорились о сотрудничестве >>Чтобы стать художественным руководителем театра, кандидат должен представить подробный план развития театра на ближайшие четыре года, в том числе и в творческом плане.На данный момент помимо Варсимашвили без конкурса свои назначения на посты худруков получили Роберт Стуруа в Национальном театре имени Шота Руставели, Леван Габриадзе в Театре Резо Габриадзе и Гела Канделаки в Профессиональном государственном театре теней "Апхазети".Также назначение путем конкурса получил и Дмитрий Хвитисиашвили в Театре юного зрителя имени Нодара Думбадзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, новости, грузия, свободный театр, русский драмтеатр им. грибоедова, тея цулукиани, автандил варсимашвили