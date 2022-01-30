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Торфяные болота в Аджарии превратят в "центр притяжения для туристов"
Торфяные болота в Аджарии превратят в "центр притяжения для туристов"
Власти Аджарии намерены максимально развивать туристические направления края 30.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-30T10:32+0400
2022-01-30T10:32+0400
2022-01-30T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Правительство грузинского черноморского края Аджария продолжает развивать туристические объекты - на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми) планируется обустроить инфраструктуру, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Он подчеркнул, что недавно охраняемым территориям в Аджарии был присвоен статус всемирного природного наследия UNESCO, поэтому власти намерены максимально развивать эту местность.Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли. Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом – софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.Сегодня это безлюдные софгановые болота, находящиеся под охраной государства благодаря своему мировому значению. Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.За два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов>>Ранее Департамент туризма и курортов Аджарии сообщило, что за два года в регионе появилось около ста туристических мест. Несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах региона открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, аджария, туризм, юнеско, черное море, торнике рижвадзе
Торфяные болота в Аджарии превратят в "центр притяжения для туристов"
Власти Аджарии намерены максимально развивать туристические направления края
ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Правительство грузинского черноморского края Аджария продолжает развивать туристические объекты - на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми) планируется обустроить инфраструктуру, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.
Он подчеркнул, что недавно охраняемым территориям в Аджарии был присвоен статус всемирного природного наследия UNESCO, поэтому власти намерены максимально развивать эту местность.
"Мы работаем над несколькими важными проектами, это касается как Батуми, так и других муниципалитетов. Нужно отметить строительство новой туринфраструктуры на торфяных болотах Испани, которое начнется очень скоро. Вы знаете, что ЮНЕСКО присвоило соответствующий статус данной локации, поэтому важно сделать его новым центром притяжения для туристов", - заявил Рижвадзе.
Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли. Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.
Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.
Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом – софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.
Сегодня это безлюдные софгановые болота, находящиеся под охраной государства благодаря своему мировому значению. Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.
Ранее Департамент туризма и курортов Аджарии сообщило, что за два года в регионе появилось около ста туристических мест. Несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах региона открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).
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