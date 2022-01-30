https://sputnik-georgia.ru/20220130/torfyanye-bolota-v-adzharii-prevratyat-v-tsentr-prityazheniya-dlya-turistov-263966056.html

Торфяные болота в Аджарии превратят в "центр притяжения для туристов"

Торфяные болота в Аджарии превратят в "центр притяжения для туристов"

Власти Аджарии намерены максимально развивать туристические направления края 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T10:32+0400

2022-01-30T10:32+0400

2022-01-30T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. Правительство грузинского черноморского края Аджария продолжает развивать туристические объекты - на торфяных болотах Испани (30 км от Батуми) планируется обустроить инфраструктуру, заявил глава правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. Он подчеркнул, что недавно охраняемым территориям в Аджарии был присвоен статус всемирного природного наследия UNESCO, поэтому власти намерены максимально развивать эту местность.Большая часть заповедника представляет собой болотистую местность, раскинувшуюся вдоль берега Черного моря и занимающую немногим более 500 гектаров земли. Этот природный участок еще называют болота Испани, которые охраняет созданный в 1999 году Кобулетский заповедник. Из-за рек, болот и обилия осадков влажность в этих местах очень высока, поэтому климат тут субтропический.Что же касается истории этого места, то много веков тому назад эти болота были населены людьми, которые покинули насиженные места из-за произошедших резких климатических изменений.Болота Испани сплошь покрыты торфяным мхом – софганумом. Он прекрасно вбирает в себя углекислый газ, преобразуя его в биомассу, из которой впоследствии получается торф. Торф скапливается на дне болот, при этом он не подвержен какому-либо разложению, так как не имеет доступа кислорода.Сегодня это безлюдные софгановые болота, находящиеся под охраной государства благодаря своему мировому значению. Ценность софгановых болот заповедника заключается в том, что они защищают население планеты от нежелательных последствий глобального потепления.За два года в Аджарии появилось около ста туристических объектов>>Ранее Департамент туризма и курортов Аджарии сообщило, что за два года в регионе появилось около ста туристических мест. Несмотря на пандемию коронавируса, во всех районах региона открылись гостиницы, кафе-рестораны, коттеджи, глэмпинги (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – ред.).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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