https://sputnik-georgia.ru/20220130/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-zakryto-dlya-gruzovikov-264000424.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для грузовиков

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для грузовиков

Движение легковых автомобилей на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется только через лавинозащитные тоннели 30.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-30T20:55+0400

2022-01-30T20:55+0400

2022-01-30T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 30 янв — Sputnik. На дороге, ведущей к грузино-российской границе, из-за снегопада и гололеда запрещено передвижение грузовых машин, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.В частности, запрет для машин с прицепом и полуприцепом действует на отрезке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации департамента автодорог, ввести ограничения пришлось из-за снега и гололеда.Для остального вида транспорта движение свободно.Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году >>По данным Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в круглосуточном режиме только через лавинозащитные тоннели.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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