https://sputnik-georgia.ru/20220131/buster-doza-snizhaet-risk-zarazheniya-omikronom---gruzinskie-mediki-o-vaktsinatsii-264006047.html
Бустер-доза снижает риск заражения "омикроном" – грузинские медики о вакцинации
Бустер-доза снижает риск заражения "омикроном" – грузинские медики о вакцинации
В случае "омикрона" специалисты делают акцент на необходимости усиления первичного звена здравоохранения, а не госпитального сектора 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T10:44+0400
2022-01-31T10:44+0400
2022-01-31T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса на 80% снижает риск заражения новым штаммом "омикрон", заявила эпидемиолог медицинского центра "ДжоЭнн" Майя Кашия.В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 17 265 случаев инфицирования. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом.Несмотря на широкое распространение "омикрона", медики отмечают, что данный штамм протекает сравнительно легче. Однако он может быть таким же опасным, как и его предшественники для пациентов с хроническими заболеваниями. Избежать рисков заражения, по мнению медиков, можно вакцинацией и ношением масок.Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста>>Инфекционист Александре Гогинава считает, что для того, чтобы справиться с волной распространения "омикрона", необходимо больше усиливать первичное звено здравоохранения, чем госпитальный сектор."К счастью в госпитальном секторе ресурсы пока есть. На этом этапе нужно больше мобилизовать первичное звено", – заявил Гогинава.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. А первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден в стране 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19
Бустер-доза снижает риск заражения "омикроном" – грузинские медики о вакцинации
10:44 31.01.2022 (обновлено: 10:51 31.01.2022)
В случае "омикрона" специалисты делают акцент на необходимости усиления первичного звена здравоохранения, а не госпитального сектора
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Бустер-доза, то есть третья доза вакцины против коронавируса на 80% снижает риск заражения новым штаммом "омикрон", заявила эпидемиолог медицинского центра "ДжоЭнн" Майя Кашия.
В Грузии набирает силу шестая волна коронавируса. За минувшие сутки в стране выявили 17 265 случаев инфицирования. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев заражения коронавирусом.
Несмотря на широкое распространение "омикрона", медики отмечают, что данный штамм протекает сравнительно легче. Однако он может быть таким же опасным, как и его предшественники для пациентов с хроническими заболеваниями. Избежать рисков заражения, по мнению медиков, можно вакцинацией и ношением масок.
"Заболевание "омикроном" протекает легче, и оно сравнительно короче. Также показатель госпитализации не такой высокий, как это было в случае штамма "дельта"… Мы обязательно должны отметить значение бустер-дозы, которая минимум на 80% снижает шанс заразиться "омикроном", – заявила Кашия.
Инфекционист Александре Гогинава считает, что для того, чтобы справиться с волной распространения "омикрона", необходимо больше усиливать первичное звено здравоохранения, чем госпитальный сектор.
"К счастью в госпитальном секторе ресурсы пока есть. На этом этапе нужно больше мобилизовать первичное звено", – заявил Гогинава.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. А первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден в стране 20 декабря 2021 года.
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