https://sputnik-georgia.ru/20220131/chem-omikron-opasnee-sezonnogo-grippa--mnenie-infektsionista-264002088.html

Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста

Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста

Медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс, заявил врач 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T08:32+0400

2022-01-31T08:32+0400

2022-01-31T08:32+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" по своей тяжести отличается от обычного гриппа, смертность от него в 10 раз выше, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд – 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны."Есть мнение, что "омикрон" протекает легче и требует меньшей госпитализации – это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как думают многие. По своей тяжести это не обычный грипп, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что число случаев в три-пять раз больше, чем во времена "дельты", общее количество госпитализаций и смертей все равно получается больше", – сказал Церцвадзе в эфире телеканала "Палитраньюс".По его словам, в Грузии был период, когда страна была на первом месте или в первой пятерке по уровню смертности, но сейчас показатели улучшились.Как отметил главный инфекционист, рост случаев начался после того, как стало невозможно "всех контролировать".Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>При этом инфекционист отметил, что медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс.По его словам, нигде не проводится столько тестов на миллион жителей, как в Грузии.Ежедневно в Грузии проводится 60-70 тысяч тестов по выявлению коронавируса. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, основная нагрузка во время шестой волны пандемии легла на лаборатории, а также онлайн-клиники и консультирующих пациентов семейных врачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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