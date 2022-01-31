https://sputnik-georgia.ru/20220131/chem-omikron-opasnee-sezonnogo-grippa--mnenie-infektsionista-264002088.html
Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста
Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста
Медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс, заявил врач 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T08:32+0400
2022-01-31T08:32+0400
2022-01-31T08:32+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" по своей тяжести отличается от обычного гриппа, смертность от него в 10 раз выше, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд – 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны."Есть мнение, что "омикрон" протекает легче и требует меньшей госпитализации – это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как думают многие. По своей тяжести это не обычный грипп, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что число случаев в три-пять раз больше, чем во времена "дельты", общее количество госпитализаций и смертей все равно получается больше", – сказал Церцвадзе в эфире телеканала "Палитраньюс".По его словам, в Грузии был период, когда страна была на первом месте или в первой пятерке по уровню смертности, но сейчас показатели улучшились.Как отметил главный инфекционист, рост случаев начался после того, как стало невозможно "всех контролировать".Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>При этом инфекционист отметил, что медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс.По его словам, нигде не проводится столько тестов на миллион жителей, как в Грузии.Ежедневно в Грузии проводится 60-70 тысяч тестов по выявлению коронавируса. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, основная нагрузка во время шестой волны пандемии легла на лаборатории, а также онлайн-клиники и консультирующих пациентов семейных врачей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Чем "омикрон" опаснее сезонного гриппа – мнение инфекциониста
Медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс, заявил врач
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Новый штамм коронавируса "омикрон" по своей тяжести отличается от обычного гриппа, смертность от него в 10 раз выше, заявил глава Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд – 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.
"Есть мнение, что "омикрон" протекает легче и требует меньшей госпитализации – это верно лишь отчасти. Он действительно вызывает менее тяжелое заболевание, но не настолько, как думают многие. По своей тяжести это не обычный грипп, он вызывает как минимум в 10 раз большую смертность, чем грипп. За счет того, что число случаев в три-пять раз больше, чем во времена "дельты", общее количество госпитализаций и смертей все равно получается больше", – сказал Церцвадзе в эфире телеканала "Палитраньюс"
.
По его словам, в Грузии был период, когда страна была на первом месте или в первой пятерке по уровню смертности, но сейчас показатели улучшились.
Как отметил главный инфекционист, рост случаев начался после того, как стало невозможно "всех контролировать".
При этом инфекционист отметил, что медицинский сектор Грузии хорошо справляется с ситуацией, и система здравоохранения не переживает коллапс.
По его словам, нигде не проводится столько тестов на миллион жителей, как в Грузии.
Ежедневно в Грузии проводится 60-70 тысяч тестов по выявлению коронавируса. По словам главы Национального центра по контролю заболеваний Амирана Гамкрелидзе, основная нагрузка во время шестой волны пандемии легла на лаборатории, а также онлайн-клиники и консультирующих пациентов семейных врачей.
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