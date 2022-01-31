https://sputnik-georgia.ru/20220131/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-13-150-264003965.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 13 150

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 13 150

За последние 24 часа от коронавируса скончались 35 человек, вылечились 8 503 пациента, а с начала пандемии – 1 009 778 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T10:49+0400

2022-01-31T10:49+0400

2022-01-31T10:56+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 13 150. Скончались 35 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 175 923 случая заражения. В Грузии от коронавируса вакцинировано 74% сотрудников школ>>Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 8 503 человека, с начала пандемии – 1 009 778. Скончались 14 980.За сутки сделано 5 623 теста, в том числе 27 148 на антиген и 18 475 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,82%, за последние 14 дней –20,75%, за последние семь дней – 23,8%.К этому времени в Грузии сделано 2 712 889 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 1 665.В карантине в данное время находятся 38 человек, в стационарах – 5 433, в ковид-гостиницах – 2 000.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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