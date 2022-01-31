https://sputnik-georgia.ru/20220131/v-gruzii-ot-koronavirusa-vaktsinirovano-74-sotrudnikov-shkol-264002452.html

В Грузии от коронавируса вакцинировано 74% сотрудников школ

В Грузии от коронавируса вакцинировано 74% сотрудников школ

Вакцинированные или переболевшие коронавирусом педагоги проходят тестирование раз в две недели, а не вакцинированные – раз в неделю 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T08:02+0400

2022-01-31T08:02+0400

2022-01-31T08:12+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. На сегодняшний день в Грузии препаратами против коронавируса вакцинировано 73,6% учителей и представителей школьной администрации, официальные данные приводит Минобразования.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд – 18 274 случая. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.По данным ведомства, с возобновлением учебного процесса в школах в усиленном режиме проводится процесс тестирования педагогов и персонала.Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>При поддержке Министерства образования и науки Грузии представители Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья переподготовили более 400 врачей государственных и частных школ.Вакцинированные или переболевшие коронавирусом педагоги проходят тестирование раз в две недели. Что касается невакцинированных или привитых одной дозой педагогов, то они тестируются раз в неделю.Как отмечают в министерстве, для профилактики вируса школы полностью обеспечены соответствующими дезинфицирующими растворами и барьерами, защитными масками и аппаратами для термоскрининга.Первые случаи смерти инфицированных "омикроном" зафиксированы в Грузии >>В настоящее время 201 школа в Грузии и 304 отдельных класса полностью находятся на дистанционном обучении из-за пандемии коронавируса. 125 педагогов группы риска изъявили желание вести обучение в дистанционном формате.За последнюю неделю коронавирус выявлен у 2,7% учителей и 0,9% учащихся.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, образование в грузии, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19