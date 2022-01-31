https://sputnik-georgia.ru/20220131/covid-statistika-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-31-yanvarya-264008206.html

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 31 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 31 января

Состояние 1 034 пациентов тяжелое, из них 268 подключены к аппарату искусственного дыхания 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T12:06+0400

2022-01-31T12:06+0400

2022-01-31T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Больше всех из выявленных за последние сутки 13 150 новых случаев коронавируса зафиксировано в Тбилиси – 7 078, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-ситуация по регионам выглядит следующим образом: Имерети – 1 740 случаев, Аджария – 1 734, Квемо Картли – 661, Самегрело - Земо Сванети – 640, Шида Картли – 554, Самцхе-Джавахети – 268, Кахети – 206, Мцхета-Мтианети – 136, Гурия – 119, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.В стране за последние сутки сделано 45 623 теста на коронавирус: 27 148 – на антиген и 18 475 – ПЦР-тестов.Бустер-доза снижает риск заражения "омикроном" – грузинские медики о вакцинации>>С начала пандемии в стране зафиксировано 1 175 923 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 8 503 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 009 778 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 35 пациентов, а с начала пандемии – 14 980.На данный момент в Грузии 151 139 активных случаев, из них 5 433 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 034 пациентов тяжелое, из них 268 подключены к аппарату искусственного дыхания. 2 000 пациентов находится в ковид-гостиницах, 143 706 инфицированных проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 38 человек.Показатель положительности по данным на 30 января составляет 28,82%, за две недели – 20,75%, за семь дней – 23,8%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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