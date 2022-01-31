https://sputnik-georgia.ru/20220131/kak-sokhranit-formu-posle-40-sekret-ot-pevitsy-lely-tsurtsumiya-264023526.html

Как сохранить форму после 40? Секрет от певицы Лелы Цурцумия

Как сохранить форму после 40? Секрет от певицы Лелы Цурцумия

Здоровый образ жизни и никаких пластических операций - как поддерживает себя в форме самая известная грузинская певица?

2022-01-31T18:09+0400

2022-01-31T18:09+0400

2022-01-31T18:09+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Известная грузинская эстрадная певица Лела Цурцумия поделилась своим секретом молодости и красоты с подписчиками в cоцсетях.52-летняя Лела Цурцумия часто принимает в свой адрес восторженные комментарии о красоте и поддержании фигуры в прекрасной форме. Поэтому к ней так же часто обращаются за советом и "секретом молодости".Одна из подписчиц певицы написала ей личное письмо, где попросила раскрыть свою формулу красоты, на что получила ответ:"Активно тренируйтесь, питайтесь в меру. После семи не принимайте пищу, и, что самое главное, настроение создает окончательный результат, больше позитива, улыбок и никогда не храните зависть в сердце. Это старит, делает вас неприглядными. Я вас люблю, Лела", - написала теплое письмо певица.Особенно обсуждать фигуру Лелы Цурцумия начали в Сети после ее фотографий во время отдыха в Дубае. Артистка продемонстрировала, что выглядит прекрасно в купальнике.Лела Цурцумия – одна из самых популярных музыкальных исполнителей Грузии. Выступающая на грузинской эстраде с 90-х годов, Лела выпустила 12 альбомов и сняла множество клипов. Альбом певицы "Сулели цвима" ("Глупый дождь") стал самым продаваемым альбомом в Грузии в 2003 году.Именно Лела Цурцумия первой предложила грузинским зрителям шоу-программу вместо стандартного концерта, с яркими костюмами, сложной хореографией и непривычным освещением.Лела Цурцумия – выпускница Тбилисского театрального института. Артистка попробовала себя и в кинематографе. Наиболее успешной ее работой стала главная роль в фильме Зазы Урушадзе "Останься со мной".Читайте также: Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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