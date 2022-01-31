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https://sputnik-georgia.ru/20220131/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-31-yanvarya-2022-263952864.html
Какой сегодня церковный праздник: 31 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 31 января 2022
По православному церковному календарю 31 января 2022 отмечают день памяти Святых Афанасия, Кирилла, Маркиана, Тамары, Марии и других
2022-01-31T01:01+0400
2022-01-31T01:01+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Святители Афанасий и КириллПо церковному календарю 31 января поминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских – совместное празднование церковь установила в знак глубокой благодарности святым за постоянные многолетние труды в утверждении догматов православной веры.Родился Афанасий в добродетельной христианской семье в Александрии примерно в 297 году. Церковное богослужение будущий святитель полюбил с детства. Подражая увиденному, Афанасий со своими сверстниками устраивал игру: "назначал" их священниками и диаконами, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу.Когда дети из языческих семей присоединялись к мальчикам, будущий святой рассказывал им о Спасителе и в случае их согласия крестил их на берегу моря.Игру мальчиков однажды увидел Патриарх Александрийский Александр. И спустя годы, рукоположил Афанасия в сан диакона. Став ярым защитником православия, он осуждал лжеучение Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.После смерти первосвятителя Александрийской церкви, диакона Афанасия избрали его преемником, а в 326-м рукоположили в епископа.Святитель, возглавив Александрийскую церковь, продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились его осуждения. В 336 году Афанасия отправили в изгнание в Трир. Из ссылки он возвратился после смерти императора Константина.Несмотря на двадцатилетнее преследование со стороны еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту православия и обличать еретиков, против которых написал много посланий и богословских трактатов.Александрийской церковью Афанасий Великий управлял вплоть до своей кончины в мае 373 года.Святитель Кирилл – величайший богослов, родился в знатной христианской семье в Александрии во второй половине IV века. Он получил блестящее образование. В совершенстве изучил светские греческие науки, в том числе философию, но больше всего преуспел в познании истин христианской веры и в понимании Священного Писания.В юности будущий святитель поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. В диаконы его посвятили через шесть лет, а затем возвели в сан архидиакона.После смерти Патриарха Феофила в 412-м, Кирилла избрали первосвятителем Александрийской церкви. Святитель сразу же возглавил борьбу с еретиками в Александрии. Когда уговоры и увещевания оказались безрезультатными, он приложил все усилия, чтобы еретиков изгнали из Александрии.Святитель Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года. Он мирно скончался в 444 году.Маркиан КирскийПо церковному календарю 31 января поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келью, он затворился в ней.Господь освещал келью Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи. Святой Маркиан скончался в 388-м.Тамара ВеликаяПо церковному календарю 31 января поминают благоверную царицу Грузии – Тамару Великую.Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году, после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в январе 1213-го.Преподобные Кирилл и МарияПо церковному календарю 31 января поминают святых Кирилла и Марию – родителей преподобного Сергия Радонежского.Знатные ростовские бояре Кирилл и Мария жили в поместье на берегу реки Ишни недалеко от Ростова. У благочестивых супругов был сын Стефан, когда Бог даровал им другого — Варфоломея, будущего преподобного Сергия, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.Господь еще до рождения Варфоломея, явил знамение как о великом Божьем избраннике. Однажды во время Божественной литургии ребенок трижды громко воскликнул во чреве матери. Праведные супруги дали обет посвятить дитя служению Богу и Церкви.Боярин Кирилл, обеднев под старость, поселился в городке Радонеже. Стефан и Петр женились, а Варфоломей принял постриг.Преподобные Кирилл и Мария в конце жизни сами приняли монашество, а затем и схиму. Остаток своих дней они провели в Хотьковском Покровском монастыре для старцев и стариц недалеко от Радонежа, готовясь к вечной жизни. Они мирно скончались примерно в 1337 году.По преданию, преподобный Сергий заповедал помолиться сначала об упокоении его родителей над их гробом, прежде чем идти к нему в обитель.ИмениныПо церковному календарю 31 января именины отмечают Ксения, Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Евгений, Ефрем, Емельян, Кирилл, Илларион, Максим, Николай, Михаил и Сергей.Материал подготовлен на основе открытых источников
https://sputnik-georgia.ru/20220101/pravoslavnyy-kalendar-2022-prazdniki-posty-roditelskie-subboty-263071397.html
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 31 января 2022

01:01 31.01.2022
© photo: Sputnik / StringerРелигия и православие. Святая Нино
Религия и православие. Святая Нино - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 31 января 2022 отмечают день памяти cвятых Афанасия, Кирилла, Маркиана, Тамары, Марии и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Святители Афанасий и Кирилл

По церковному календарю 31 января поминают святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских – совместное празднование церковь установила в знак глубокой благодарности святым за постоянные многолетние труды в утверждении догматов православной веры.
Родился Афанасий в добродетельной христианской семье в Александрии примерно в 297 году. Церковное богослужение будущий святитель полюбил с детства. Подражая увиденному, Афанасий со своими сверстниками устраивал игру: "назначал" их священниками и диаконами, а сам, подобно епископу, со всей точностью совершал церковную службу.
Когда дети из языческих семей присоединялись к мальчикам, будущий святой рассказывал им о Спасителе и в случае их согласия крестил их на берегу моря.
Игру мальчиков однажды увидел Патриарх Александрийский Александр. И спустя годы, рукоположил Афанасия в сан диакона. Став ярым защитником православия, он осуждал лжеучение Ария, отрицавшего единосущность Бога-Отца и Бога-Сына.
После смерти первосвятителя Александрийской церкви, диакона Афанасия избрали его преемником, а в 326-м рукоположили в епископа.
Святитель, возглавив Александрийскую церковь, продолжал ревностную борьбу против еретиков, которые, пользуясь поддержкой при дворе, добились его осуждения. В 336 году Афанасия отправили в изгнание в Трир. Из ссылки он возвратился после смерти императора Константина.
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения - Sputnik Грузия, 1920, 01.01.2022
Православный календарь 2022: праздники, посты, родительские субботы
1 января, 13:31
Несмотря на двадцатилетнее преследование со стороны еретиков, святитель Афанасий продолжал неотступно отстаивать чистоту православия и обличать еретиков, против которых написал много посланий и богословских трактатов.
Александрийской церковью Афанасий Великий управлял вплоть до своей кончины в мае 373 года.
Святитель Кирилл – величайший богослов, родился в знатной христианской семье в Александрии во второй половине IV века. Он получил блестящее образование. В совершенстве изучил светские греческие науки, в том числе философию, но больше всего преуспел в познании истин христианской веры и в понимании Священного Писания.
В юности будущий святитель поступил в скит святого Макария в Нитрийских горах. В диаконы его посвятили через шесть лет, а затем возвели в сан архидиакона.
После смерти Патриарха Феофила в 412-м, Кирилла избрали первосвятителем Александрийской церкви. Святитель сразу же возглавил борьбу с еретиками в Александрии. Когда уговоры и увещевания оказались безрезультатными, он приложил все усилия, чтобы еретиков изгнали из Александрии.
Святитель Кирилл управлял Александрийской церковью 32 года. Он мирно скончался в 444 году.

Маркиан Кирский

По церковному календарю 31 января поминают преподобного Маркиана Кирского, жившего в IV веке.
Подвизался преподобный Маркиан в пустыне близ города Кира, где много лет провел в уединении, в постоянных молитвах и строгом посте. Построив маленькую келью, он затворился в ней.
Господь освещал келью Божественным Светом, когда по ночам преподобный совершал молитвенное правило по Псалтири, поэтому он никогда не зажигал свечи.

Преподобный, через какое-то время, пребывая в затворе, принял двух учеников, поселившихся с ним рядом. Антиохийский Патриарх Флавиан и другие епископы для пользы христиан просили преподобного оставить свое строгое уединение, но он не соглашался. Однако поучал приходивших к нему за наставлением, не покидая своей кельи.

Преподобный, чтобы избежать посмертной славы, перед кончиной завещал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи. Святой Маркиан скончался в 388-м.

Тамара Великая

По церковному календарю 31 января поминают благоверную царицу Грузии – Тамару Великую.
Происходила будущая святая из древней грузинской династии Багратидов и стала соправительницей своего отца, Георгия III, едва ей исполнилось 14 лет.
Царица Тамара, отличавшаяся умом, благочестием и красотой, мудро правила государством. Время ее царствования называют золотым веком грузинской истории. Она способствовала распространению христианства по всей Грузии. К XII веку относится также расцвет грузинской науки, литературы и искусства.
© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкПамятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии.
Памятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии. - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2022
Памятник грузинской царице Тамаре (1184—1209/1213 годы) в посёлке городского типа Местиа в Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
Проявила себя царица и как выдающийся полководец. Она отразила нашествие Халифа Абу-Бакра в 1194 году и султана Рукн-ад-Дина в 1202-м. Грузии она принесла мир, уважение и господство почти надо всем Закавказьем.
Трапезундская империя, которая появилась в 1204 году, после того, как крестоносцы разграбили Константинополь, была утверждена стараниями Тамары.
Она заботилась о просвещении своей страны и оказывала помощь христианам, томящимся в заточении. Мудрым правлением благоверная снискала всенародную любовь.
Во время правления Тамары по всей стране строили мосты, дороги, караван-сараи, храмы и обители, в том числе пещерный монастырь Вардзиа, где она провела последние годы жизни. Она мирно скончалась в январе 1213-го.

Преподобные Кирилл и Мария

По церковному календарю 31 января поминают святых Кирилла и Марию – родителей преподобного Сергия Радонежского.
Знатные ростовские бояре Кирилл и Мария жили в поместье на берегу реки Ишни недалеко от Ростова. У благочестивых супругов был сын Стефан, когда Бог даровал им другого — Варфоломея, будущего преподобного Сергия, основателя Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Господь еще до рождения Варфоломея, явил знамение как о великом Божьем избраннике. Однажды во время Божественной литургии ребенок трижды громко воскликнул во чреве матери. Праведные супруги дали обет посвятить дитя служению Богу и Церкви.

У Кирилла и Марии после Варфоломея родился третий сын – Петр. Супруги детей воспитывали в благочестии, а когда они подросли, отдали их на учебу. Варфоломею, в отличие от Стефана и Петра, грамота не давалась. Это очень огорчало мальчика, и он усердно просил Господа вразумить его. И чудесным образом ему был дан великий дар Божий – познание книжного учения.

Боярин Кирилл, обеднев под старость, поселился в городке Радонеже. Стефан и Петр женились, а Варфоломей принял постриг.
Преподобные Кирилл и Мария в конце жизни сами приняли монашество, а затем и схиму. Остаток своих дней они провели в Хотьковском Покровском монастыре для старцев и стариц недалеко от Радонежа, готовясь к вечной жизни. Они мирно скончались примерно в 1337 году.
По преданию, преподобный Сергий заповедал помолиться сначала об упокоении его родителей над их гробом, прежде чем идти к нему в обитель.

Именины

По церковному календарю 31 января именины отмечают Ксения, Мария, Афанасий, Александр, Дмитрий, Владимир, Евгений, Ефрем, Емельян, Кирилл, Илларион, Максим, Николай, Михаил и Сергей.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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