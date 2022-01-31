https://sputnik-georgia.ru/20220131/mvd-gruzii-nachalo-sledstvie-po-faktu-vzryva-na-shakhte-v-tkibuli-264007317.html

МВД Грузии начало следствие по факту взрыва на шахте в Ткибули

МВД Грузии начало следствие по факту взрыва на шахте в Ткибули

Во время взрыва на шахте в Ткибули погиб один и пострадали восемь человек 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T11:34+0400

2022-01-31T11:34+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии начало следствие по факту взрыва на шахте в Ткибули (регион Имерети), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", погиб один и пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в клинику Хечинашвили в Тбилиси.Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненые>>Следствие идет по статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ". Наказывается штрафом или исправительными работами на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью на срок до трех лет, или без такового.О возможных причинах аварии пока не сообщается. Представители службы безопасности управляющей компании проводят расследование.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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