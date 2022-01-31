https://sputnik-georgia.ru/20220131/olimpiada-v-pekine-2022-data-provedeniya-sbornye-rossii-i-gruzii-264031365.html
Олимпиада в Пекине 2022: дата проведения, сборные России и Грузии
Олимпиада в Пекине 2022: дата проведения, сборные России и Грузии
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T19:55+0400
2022-01-31T19:55+0400
2022-01-31T19:55+0400
спорт
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пекин
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В соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта. На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).Сборная России, которая будет выступать под флагом Олимпийского комитета (ОКР), третья по численности спортсменов – 212. Россиян опережают Канада (215) и США (222).Что касается сборной Грузии, то наша страна на ОИ в Пекине будет представлена девятью атлетами в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.Кто представит Грузию на зимних Олимпийских играх в Пекине >>На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.Пекин – первый город, в котором пройдут и летние, и зимние Игры.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, сборная, олимпийские игры, пекин
Олимпиада в Пекине 2022: дата проведения, сборные России и Грузии
XXIV Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля
В соревнованиях примут участие больше четырех тысяч атлетов в 95 видах спорта. На ОИ будут разыграны 109 комплектов медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).
Сборная России, которая будет выступать под флагом Олимпийского комитета (ОКР), третья по численности спортсменов – 212. Россиян опережают Канада (215) и США (222).
Что касается сборной Грузии, то наша страна на ОИ в Пекине будет представлена девятью атлетами в трех видах спорта – фигурное катание, горнолыжный спорт, санный спорт.
На Олимпиаде в Пекине разыграют медали в семи новых дисциплинах: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.
Пекин – первый город, в котором пройдут и летние, и зимние Игры.