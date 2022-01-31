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Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули
Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули
Народный защитник считает важным проводить систематические проверки в Ткибули и других объектах повышенной опасности 31.01.2022, Sputnik Грузия
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2022-02-01T00:01+0400
происшествия
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народный защитник грузии
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии призывает Министерство внутренних дел и труда своевременно и эффективно отреагировать на инцидент, произошедший на шахте Миндели, говорится в заявлении пресс-службы.В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули (регион Имерети) пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации. МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Трудовая инспекция Минздрава также начала расследование.Аппарат народного защитника выражает глубокую скорбь в связи с инцидентом, соболезнует семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.Состояние одного из восьми пострадавших в Ткибули шахтеров тяжелое &gt;&gt;В заявлении говорится, что Народный защитник считает важным проводить систематические проверки в Ткибули и других объектах повышенной опасности, чтобы своевременно выявлять и устранять имеющиеся нарушения.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, шахта, народный защитник грузии, ткибули

Омбудсмен Грузии призывает МВД тщательно расследовать инцидент в Ткибули

23:08 31.01.2022 (обновлено: 00:01 01.02.2022)
© photo: Sputnik / StringerВзрыв на шахте в Ткибули. Пострадавшие шахтеры в больнице
Взрыв на шахте в Ткибули. Пострадавшие шахтеры в больнице - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Народный защитник считает важным проводить систематические проверки в Ткибули и других объектах повышенной опасности
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Народный защитник Грузии призывает Министерство внутренних дел и труда своевременно и эффективно отреагировать на инцидент, произошедший на шахте Миндели, говорится в заявлении пресс-службы.
В ночь на 30 января 2022 года в результате взрыва на шахте Миндели в городе Ткибули (регион Имерети) пострадали 9 человек. Один из них скончался после госпитализации. МВД возбудило уголовное дело по статье "Нарушении правил безопасности при проведении горных, строительных или иных работ". Трудовая инспекция Минздрава также начала расследование.

"Народный защитник призывает министерство внутренних дел и труда Грузии своевременно и эффективно отреагировать на инцидент, включая выявление причин трагедии, во избежание подобных случаев в будущем. Также обращается к Инспекции труда – выявить все нарушения и риски в рамках текущей проверки и использовать рычаги, предусмотренные всем законодательством, для их исправления", - говорится в заявлении.

Аппарат народного защитника выражает глубокую скорбь в связи с инцидентом, соболезнует семье погибшего и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.
Состояние одного из восьми пострадавших в Ткибули шахтеров тяжелое >>
В заявлении говорится, что Народный защитник считает важным проводить систематические проверки в Ткибули и других объектах повышенной опасности, чтобы своевременно выявлять и устранять имеющиеся нарушения.
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