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Первые случаи смерти инфицированных "омикроном" зафиксированы в Грузии
Первые случаи смерти инфицированных "омикроном" зафиксированы в Грузии
Население должно учитывать, что не смотря на относительную легкость течения "омикрона", им заражаются больше людей, заявил эпидемиолог 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T07:01+0400
2022-01-31T07:01+0400
2022-01-31T08:06+0400
шестая волна
общество
новости
грузия
амиран гамкрелидзе
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Случаи летального исхода среди пациентов, инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон", уже выявлены в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. Лабораторно подтверждено 1 689 случаев "омикрона", хотя по словам эпидемиологов, по определенным подсчетам до 90% всех случаев инфицирования приходится на новый штамм. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.По его словам, точные данные о том, сколько человек скончались от осложнений, вызванных "омикроном", станет известна на следующей неделе. На данном этапе ведутся исследования.Как отметил эпидемиолог, население должно учитывать, что несмотря на относительную легкость течения "омикрона", по сравнению с "дельта" штаммом, им заражаются больше людей и, следовательно, будет много как тяжелых пациентов, как и умерших.Бустерную вакцинацию от коронавируса в Грузии прошли более 150 тысяч человек >>По словам Гамкрелидзе, инфицированных коронавирусом в Грузии сегодня в 2-3 раза больше, чем лабораторно подтвержденных случаев.Общее число умерших от осложнений коронавируса в Грузии приближается к 15 тысячам. Первый случай "омикрона" выявили в Грузии 20 декабря 2021 года. Первый случай коронавируса был зарегистрирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19
Первые случаи смерти инфицированных "омикроном" зафиксированы в Грузии
07:01 31.01.2022 (обновлено: 08:06 31.01.2022)
Население должно учитывать, что не смотря на относительную легкость течения "омикрона", им заражаются больше людей, заявил эпидемиолог
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Случаи летального исхода среди пациентов, инфицированных новым штаммом коронавируса "омикрон", уже выявлены в Грузии, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса, вызванную новым штаммом "омикрон". Число инфицированных превысило миллион, а число умерших приближается к 15 тысячам. Ежедневно в стране выявляют 17-18 тысяч новых случаев заражения. 29 января был зарегистрирован новый антирекорд - 18 274 случая. Лабораторно подтверждено 1 689 случаев "омикрона", хотя по словам эпидемиологов, по определенным подсчетам до 90% всех случаев инфицирования приходится на новый штамм. На этом фоне общий курс вакцинации прошли лишь 42,4% взрослого населения страны.
"Сегодня в стране 146 тысяч активных случаев, что очень много. Индивидуальная диагностика уже невозможна. В первую неделю января циркуляция "омикрона" у нас была, предположительно, 15-20%, во вторую неделю - 50%, в третью мы уже дошли до 90%. Следовательно, конечно, тяжелые пациенты и летальные исходы, к сожалению, вызваны "омикроном", - сказал Гамкрелидзе изданию Prime Time
.
По его словам, точные данные о том, сколько человек скончались от осложнений, вызванных "омикроном", станет известна на следующей неделе. На данном этапе ведутся исследования.
Как отметил эпидемиолог, население должно учитывать, что несмотря на относительную легкость течения "омикрона", по сравнению с "дельта" штаммом, им заражаются больше людей и, следовательно, будет много как тяжелых пациентов, как и умерших.
По словам Гамкрелидзе, инфицированных коронавирусом в Грузии сегодня в 2-3 раза больше, чем лабораторно подтвержденных случаев.
Общее число умерших от осложнений коронавируса в Грузии приближается к 15 тысячам. Первый случай "омикрона" выявили в Грузии 20 декабря 2021 года. Первый случай коронавируса был зарегистрирован 26 февраля 2020 года.
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