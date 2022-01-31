https://sputnik-georgia.ru/20220131/prezident-gruzii-poprivetstvovala-vozvraschenie-edinogo-natsdvizheniya-v-parlament-264036605.html

Президент Грузии поприветствовала возвращение Единого нацдвижения в парламент

Президент Грузии поприветствовала возвращение Единого нацдвижения в парламент

Все политические партии должны уважать волю своих избирателей и пользовались мандатом, полученным в результате выборов, заявила президент 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T21:45+0400

2022-01-31T21:45+0400

2022-01-31T22:24+0400

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хатия деканоидзе

президент грузии

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Президент Грузии приветствует решение оппозиционной партии "Единое национальное движение" присоединиться к парламентской деятельности, сообщает пресс-служба администрации президента.Очередной бойкот "Нацдвижение" объявило в октябре 2021 года. Депутаты от партии обвинили правящую "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти и отказались работать в законодательном органе.Президент также считает, что инициированный процесс, направленный на преодоление поляризации, также требует, чтобы в парламенте в полной мере использовалось пространство для политических дебатов, диалога и дискуссий."Нацдвижение" прекращает бойкот и возвращается в парламент Грузии >>По словам председателя фракции "Единое национальное движение" Хатии Деканоидзе, одной из главных целей прекращения бойкота является создание временной парламентской следственной комиссии по изучению возможных фактов насильственного, унизительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в заключении.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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