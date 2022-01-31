https://sputnik-georgia.ru/20220131/natsdvizhenie-prekraschaet-boykot-i-vozvraschaetsya-v-parlament-gruzii-264013474.html

"Нацдвижение" прекращает бойкот и возвращается в парламент Грузии

"Нацдвижение" прекращает бойкот и возвращается в парламент Грузии

Одной из главных целей прекращения бойкота является создание временной следственной комиссии по Саакашвили

2022-01-31T13:05+0400

2022-01-31T13:05+0400

2022-01-31T13:10+0400

политика

новости

грузия

единое нацдвижение

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/10/249460342_0:67:1281:787_1920x0_80_0_0_d5f9112a6ed8cf64b7e61f9833f320da.jpg

ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Самая крупная оппозиционная партия в Грузии "Единое национальное движение" приняла решение возобновить работу в парламенте, заявила председатель фракции Хатия Деканоидзе Очередной бойкот "Нацдвижение" объявило в октябре 2021 года. Депутаты от партии обвинили правящую "Грузинскую мечту" в фальсификации результатов выборов в местные органы власти и отказались работать в законодательном органе.По словам Деканоидзе, одной из главных целей прекращения бойкота является создание временной парламентской следственной комиссии по изучению возможных фактов насильственного, унизительного и бесчеловечного обращения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в заключении.Фракция "Единое национальное движение" – объединенная оппозиция "Сила в единстве" намерена зарегистрировать постановление о создании комиссии уже в понедельник. Кроме того, фракция планирует вызвать на заседание самого Саакашвили и опросить его.В настоящее время у фракции 30 депутатских мандатов. Согласно регламенту, для создания следственной комиссии необходимо по меньшей мере 50 депутатов, поэтому "Нацдвижение" планирует заручиться поддержкой других оппозиционеров."Опять будет дебош" – в "Грузинской мечте" прокомментировали планы "Нацдвижения">>Деканоидзе отметила, что фракция возвращается в парламент со своей повесткой дня. Согласно стратегии, планируется "острый весенний протест" на всех этапах и на всех фронтах – в парламенте, в сакребуло (местные совещательные органы) и на улице. Так оппозиционеры намерены бороться "за безопасность и достоинство населения". Что касается Саакашвили, то он тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили>>В январе 2018 года Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, единое нацдвижение, парламент грузии