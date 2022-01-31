https://sputnik-georgia.ru/20220131/shakhtu-na-zapade-gruzii-vremenno-zakroyut-iz-za-tragedii-264020192.html

Шахту на западе Грузии временно закроют из-за трагедии

Шахту на западе Грузии временно закроют из-за трагедии

Создана комиссия, которая в ближайшие дни должна установить причины взрыва на шахте по добыче каменного угля

2022-01-31T14:53+0400

2022-01-31T14:53+0400

2022-01-31T14:53+0400

происшествия

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шахта

ткибули

западная грузия

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Работа на шахте в Ткибули (Западная Грузия), где накануне в результате взрыва метана погиб человек, будет приостановлена на три дня, сообщает Первый канал со ссылкой на председателя совета директоров управляющей компании "Грузуголь" Михаила Соцкого. Взрыв прогремел на шахте накануне поздно вечером. В результате инцидента скончался один и пострадали восемь человек. Все пострадавшие доставлены в Тбилисский ожоговый центр. Трое их них находятся в реанимации. По его словам, каким образом продолжится работа в дальнейшем, зависит от заключения комиссии. "В ближайшие два дня мы обязательно разберемся в ситуации и проведем расширенную пресс-конференцию о причинах, которые привели нас к трагедии", - цитирует Соцкого Первый канал.Он исключил в качестве причины аварии проблемы с соединительными кабелями на десятом шахтном поле, где два месяца назад произошло возгорание каменного угля.Состояние одного из восьми пострадавших в Ткибули шахтеров тяжелое>> "На сегодняшний день при помощи государственных органов восстановлены соединительные кабели. Это поле полностью изолировано и никак не связано с тем местом, где велись работы. Это совершенно другая часть шахты", - пояснил Соцкий.Следствие по факту взрыва на шахте ведется по статье 240-й Уголовного кодекса "Нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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