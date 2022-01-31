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Служба инспекции труда Грузии выявила нарушения на шахте, где произошел взрыв
Служба инспекции труда Грузии выявила нарушения на шахте, где произошел взрыв
В результате взрыва на ткибульской шахте погиб один и серьезно пострадали восемь человек 31.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-31T16:39+0400
2022-01-31T16:39+0400
2022-01-31T16:39+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Инспекции труда Минздрава Грузии выявила нарушения на шахте в Ткибули (Западная Грузия), где накануне произошел взрыв, - сотрудники инспекции работали на месте происшествия всю ночь, сообщает Минздрав.Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", погиб один и серьезно пострадали восемь человек.По информации Минздрава, выявлены нарушения разного рода. По первичным оценкам, взрывные работы проводились с нарушением правил безопасности.Шахту на западе Грузии временно закроют из-за трагедии>>В частности, во время взрыва в воздухе концентрация метана превышала допустимую норму. Согласно существующему закону, взрывные работы запрещено проводить в условиях, когда уровень концентрации метана превышает 1%.Как отмечают в ведомстве, нарушен и второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным наблюдением технического руководителя. Во время инцидента в шахте руководителя не было на месте.Служба инспекции труда продолжает изучать причины происшедшего и представит заключение.Следствие по взрыву в шахте в Ткибули начало и МВД Грузии. Следствие ведется по статье 240 Уголовного кодекса - нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Служба инспекции труда Грузии выявила нарушения на шахте, где произошел взрыв
В результате взрыва на ткибульской шахте погиб один и серьезно пострадали восемь человек
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Инспекции труда Минздрава Грузии выявила нарушения на шахте в Ткибули (Западная Грузия), где накануне произошел взрыв, - сотрудники инспекции работали на месте происшествия всю ночь, сообщает Минздрав.
Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", погиб один и серьезно пострадали восемь человек.
"Идет комплексное изучение вопроса, что подразумевает опрос сторон и полноценный осмотр места", - говорится в заявлении.
По информации Минздрава, выявлены нарушения разного рода. По первичным оценкам, взрывные работы проводились с нарушением правил безопасности.
В частности, во время взрыва в воздухе концентрация метана превышала допустимую норму. Согласно существующему закону, взрывные работы запрещено проводить в условиях, когда уровень концентрации метана превышает 1%.
Как отмечают в ведомстве, нарушен и второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным наблюдением технического руководителя. Во время инцидента в шахте руководителя не было на месте.
"В результате выявленных нарушений Служба инспекции труда приняла решение остановить взрывные работы и закрыть конкретный участок", - говорится в заявлении.
Служба инспекции труда продолжает изучать причины происшедшего и представит заключение.
Следствие по взрыву в шахте в Ткибули начало и МВД Грузии. Следствие ведется по статье 240 Уголовного кодекса - нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.
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