https://sputnik-georgia.ru/20220131/sluzhba-inspektsii-truda-gruzii-vyyavila-narusheniya-na-shakhte-gde-proizoshel-vzryv-264021160.html

Служба инспекции труда Грузии выявила нарушения на шахте, где произошел взрыв

Служба инспекции труда Грузии выявила нарушения на шахте, где произошел взрыв

В результате взрыва на ткибульской шахте погиб один и серьезно пострадали восемь человек 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T16:39+0400

2022-01-31T16:39+0400

2022-01-31T16:39+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Инспекции труда Минздрава Грузии выявила нарушения на шахте в Ткибули (Западная Грузия), где накануне произошел взрыв, - сотрудники инспекции работали на месте происшествия всю ночь, сообщает Минздрав.Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", погиб один и серьезно пострадали восемь человек.По информации Минздрава, выявлены нарушения разного рода. По первичным оценкам, взрывные работы проводились с нарушением правил безопасности.Шахту на западе Грузии временно закроют из-за трагедии>>В частности, во время взрыва в воздухе концентрация метана превышала допустимую норму. Согласно существующему закону, взрывные работы запрещено проводить в условиях, когда уровень концентрации метана превышает 1%.Как отмечают в ведомстве, нарушен и второй пункт технического регламента, согласно которому взрывные работы должны проводиться под непосредственным наблюдением технического руководителя. Во время инцидента в шахте руководителя не было на месте.Служба инспекции труда продолжает изучать причины происшедшего и представит заключение.Следствие по взрыву в шахте в Ткибули начало и МВД Грузии. Следствие ведется по статье 240 Уголовного кодекса - нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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