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Смелая зебра вытащила подругу из-под клыков львицы – видео
Смелая зебра вытащила подругу из-под клыков львицы – видео
Когда надежды уже не было, на помощь зебре пришла ее сородич, смело вступившая в бой с сильной хищницей 31.01.2022, Sputnik Грузия
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На кадрах видно, как буйволы и зебры переходят по полю в сафари-парке, когда вдруг из ниоткуда появляются львицы. Животные сразу же начинают разбегаться в разные стороны, однако одной из зебр повезло меньше всего – ее схватили. Выбраться самой из крепкой хватки хищницы у нее не вышло. Когда надежды уже не было, за подругой вернулась другая зебра, которая смело накинулась на львицу и заставила ее отпустить добычу. А под конец она еще и ударила охотницу задними ногами.Смотрите на видео также:
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Смелая зебра вытащила подругу из-под клыков львицы – видео

11:47 31.01.2022
© Sputnik / Goga Vardzieli08. Счесть красивой зебру, это, как говорится, дело вкуса. Скорее – оригинальной. А вы знали, что черные полосы у зебр, как отпечатки пальцев у людей? Рисунок никогда не повторяется.
08. Счесть красивой зебру, это, как говорится, дело вкуса. Скорее – оригинальной. А вы знали, что черные полосы у зебр, как отпечатки пальцев у людей? Рисунок никогда не повторяется. - Sputnik Грузия, 1920, 31.01.2022
© Sputnik / Goga Vardzieli
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Когда надежды уже не было, на помощь зебре пришла ее сородич, смело вступившая в бой с сильной хищницей
На кадрах видно, как буйволы и зебры переходят по полю в сафари-парке, когда вдруг из ниоткуда появляются львицы. Животные сразу же начинают разбегаться в разные стороны, однако одной из зебр повезло меньше всего – ее схватили. Выбраться самой из крепкой хватки хищницы у нее не вышло. Когда надежды уже не было, за подругой вернулась другая зебра, которая смело накинулась на львицу и заставила ее отпустить добычу. А под конец она еще и ударила охотницу задними ногами.
Смотрите на видео также:
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