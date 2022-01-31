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Смелая зебра вытащила подругу из-под клыков львицы – видео

Смелая зебра вытащила подругу из-под клыков львицы – видео

Когда надежды уже не было, на помощь зебре пришла ее сородич, смело вступившая в бой с сильной хищницей 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T11:47+0400

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На кадрах видно, как буйволы и зебры переходят по полю в сафари-парке, когда вдруг из ниоткуда появляются львицы. Животные сразу же начинают разбегаться в разные стороны, однако одной из зебр повезло меньше всего – ее схватили. Выбраться самой из крепкой хватки хищницы у нее не вышло. Когда надежды уже не было, за подругой вернулась другая зебра, которая смело накинулась на львицу и заставила ее отпустить добычу. А под конец она еще и ударила охотницу задними ногами.Смотрите на видео также:

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