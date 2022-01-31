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Тбилисская инфекционная больница переедет в новое здание до конца года

Тбилисская инфекционная больница переедет в новое здание до конца года

Здание для инфекционной клиники уже приобретено, сейчас оно ремонтируется 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T15:53+0400

2022-01-31T15:53+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Решение о размещении тбилисской инфекционной больницы в новом здании принято и клиника сможет переехать на новый адрес до конца 2022 года, заявил министр здравоохранения Грузии Зураб Азарашвили на брифинге в понедельник.Тбилисская инфекционная больница размещена в старом амортизированном здании, и коллектив, работающий в невыносимых условиях, уже несколько лет добивается перевода клиники в новое здание. В начале января, практически сразу же после вступления в должность, министр здравоохранения Зураб Азарашвили встретился с руководством больницы и пообещал как можно скорее решить вопрос.По его словам, скоро в новом здании, в котором разместится инфекционная больница, начнутся ремонтные работы.Инфекционная больница Тбилиси вскоре переедет в новое здание?>>Ровно год назад в Минздраве страны заявили, что новое здание для тбилисской инфекционной больницы уже куплено и первых пациентов врачи смогут принять к концу года, однако этого не произошло.Правительство Грузии в 2020 году выделило на приобретение нового здания для тбилисской инфекционной больницы 40 миллионов лари (13 миллионов долларов).Сама клиника и прилегающая территория были проданы в 2009 году. Их приобрела компания "Аверси-фарма".Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание, но прошли годы, а обещание осталось обещанием – клиника продолжает работать в старом здании, не имея возможности даже на его ремонт.Между тем тбилисская инфекционная больница первой приняла удар пандемии и начала принимать инфицированных коронавирусом пациентов, несмотря на тяжелую ситуацию в самой клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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