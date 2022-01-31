https://sputnik-georgia.ru/20220131/v-gruzii-budut-strozhe-sledit-za-kachestvom-medikamentov-264018277.html

В Грузии будут строже следить за качеством медикаментов

В Грузии будут строже следить за качеством медикаментов

В ближайшем будущем в Грузии также появится лаборатория, которая будет изучать качество медикаментов 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T15:38+0400

2022-01-31T15:38+0400

2022-01-31T17:00+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Правительство Грузии рассмотрело проект поправок, согласно которым импортеров медикаментов должны будут предъявлять сертификат стандарта GMP, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили на брифинге.С 1 января 2022 года соблюдать GMP (хорошая производственная практика) и GDP (хорошая дистрибюторская практика) стандарты обязали местные фармакомпании. Власти рассчитывают на то, что это улучшит качество, производимых в Грузии медикаментов, и увеличит экспортный потенциал страны. Правительство определится с этапами и условиями предъявления документов стандарта GMP до марта. Кроме того, по информации министра, для того, чтобы лучше контролировать качество как импортированной продукции, так и продукции местного производства, было принято решение в текущем году в Грузии создать лабораторию лекарства."Для этого из бюджета выделено примерно 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), и уже начат процесс для обустройства этой лаборатории в кратчайшие сроки", – подчеркнул глава Минздрава.Наценка на лекарства в Грузии достигает 1000% – Леквинадзе >>Внедрением GMP/GDP Грузия переходит на стандарты Евросоюза в контроле качества фармацевтической продукции. Наличие GMP практики дает возможность Грузии стать членом "Системы сотрудничества фармацевтических инспекций" (PIC/S), в которой представлены страны с высшими стандартами качества медикаментов.Переход на GMP стандарт планировалось с 2016 года, однако по просьбе фармаучреждений данное решение сначала было перенесено до 1 января 2018 года, а затем до 1 января 2022 года.Ужесточение регулирования фармацевтического сектора в Грузии не ограничится внедрением стандартов GMP/GDP. Планируется внедрение системы электронных рецептов и регулирование цен на лекарства.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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