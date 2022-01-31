https://sputnik-georgia.ru/20220131/natsenka-na-lekarstva-v-gruzii-dostigaet-1000---lekvinadze-264013931.html

Наценка на лекарства в Грузии достигает 1000% – Леквинадзе

Наценка на лекарства в Грузии достигает 1000% – Леквинадзе

Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T14:08+0400

2022-01-31T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. Наценка на импортированные медикаменты в Грузии в ряде случаев достигает 1 000 процентов, заявил председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.В ноябре 2021 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства. В середине января было подписано постановление правительства об открытии рынка для турецких медикаментов. Премьер выразил надежду, что после этого цены на лекарства в Грузии существенно снизятся."Мы сдержали обещание" – премьер об открытии рынка для лекарств из Турции>>"В Грузии примерно 160 импортеров. Если средняя наценка крупных групп в пределах примерно 7-25%, что вполне нормально, то на грузинском рынке есть ряд малых импортеров, наценка которых часто превышает 200, 300, 500 и даже 1 000%", – заявил Леквинадзе в передаче "Имеди LIVE".Глава агентства конкуренции видит выход из создавшейся ситуации во внедрении электронной системы рецептов. По словам Леквинадзе, это позволит снизить расходы граждан Грузии на медикаменты.Как ранее заявил Леквинадзе, Агентство конкуренции в результате исследования фармацевтического рынка пришло к заключению, что основной проблемой являются действующая система рецептов и назначений, недобросовестный маркетинг, выгодные сделки между рядом мелких импортеров и врачами, выписывающими рецепты или назначение.По словам Леквинадзе, важно, чтобы рецепты и назначения выписывали исключительно в электронном виде, чтобы у контролирующего органа была точная информация, какое лекарство назначено и кем.Правительство Грузии уже работает над законопроектом, который призван улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов. Вскоре к процессу подключатся парламентские комитеты.Премьер-министр обратился к министру здравоохранения по поводу создания рабочей группы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220121/import-medikamentov-iz-turtsii-glava-minzdrava-gruzii-provel-peregovory-s-poslom-263795989.html

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