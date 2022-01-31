https://sputnik-georgia.ru/20220131/v-rossii-okonchatelno-podtverdili-podlinnost-ostankov-tsarskoy-semi-romanovykh-264004926.html

В России окончательно подтвердили подлинность останков царской семьи Романовых

В России окончательно подтвердили подлинность останков царской семьи Романовых

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей – Ольга... 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T10:28+0400

2022-01-31T10:28+0400

2022-01-31T10:33+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Осуществленные российским следствием экспертизы подтвердили подлинность останков императорской семьи Романовых, которые были убиты в 1918 году, пишет РИА Новости.Об этом сообщила старший следователь по особо важным делам при председателе СК Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", показанном на Первом канале.Как известно, последнего российского императора Николая II и его семью расстреляли летом 1918 года в Екатеринбурге. В 1991 году было вскрыто захоронение в месте под названием Поросенков Лог под Екатеринбургом (предположительно, останки царской четы, трех дочерей – великих княжон и их окружения). В 2007 году недалеко от этого места нашли еще одно захоронение (возможно, цесаревича Алексея и великой княжны Марии).Русская церковь в 2000 году причислила Николая II и членов его семьи к лику святых. После вскрытия захоронения под Екатеринбургом останки членов императорской семьи захоронили в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь (РПЦ) не признала их подлинными из-за нехватки доказательств.Далее, в июле 2018 года представитель СК сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных останков членам царской семьи и их окружению. Кроме того, специалисты установили родство императора Александра III, эксгумированного в Петропавловском соборе Петербурга, и погибшего человека, идентифицированного как Николай II.Венчание князя династии Романовых состоялось в России >>>Летом 2020 года Молодцова заявила СМИ, что обнаруженные в 2007 году человеческие останки принадлежат цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.В этом году, в частности, в январе председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) сообщил, что, на его взгляд, "ничего сегодня не мешает признанию подлинности Екатеринбургских останков". По его мнению, у членов Священного синода РПЦ "не осталось сомнения в их подлинности, но решение должно быть за высшим руководством церкви, а высшее руководство церкви – это Архиерейский собор".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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россия, новости, в мире, санкт-петербург, священный синод, николай ii, семья романовых, екатеринбург