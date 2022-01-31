https://sputnik-georgia.ru/20220131/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-svobodno-dlya-vsekh-vidov-transporta-264037912.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для всех видов транспорта

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно для всех видов транспорта

Движение транспорта на данном участке будет осуществляться беспрепятственно через лавинозащитные тоннели 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T23:28+0400

2022-01-31T23:28+0400

2022-01-31T23:59+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. После расчистки от снега участка Гудаури-Коби трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс ее открыли для грузовых автомобилей.Движение транспорта на данном участке будет осуществляться беспрепятственно через лавинозащитные тоннели. Односторонним будет движение через тоннели для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместимостью более 30 мест, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году >>Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, погода