https://sputnik-georgia.ru/20220131/vzryv-na-shakhte-v-gruzii-postradavshikh-perevezli-v-tbilisskuyu-bolnitsu-264002818.html

Взрыв на шахте в Грузии: пострадавших перевезли в тбилисскую больницу

Взрыв на шахте в Грузии: пострадавших перевезли в тбилисскую больницу

Состояние одного из пострадавших тяжелое и он находится на лечении в отделении интенсивной терапии 31.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-31T09:01+0400

2022-01-31T09:01+0400

2022-01-31T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв – Sputnik. Восемь человек, пострадавших в результате взрыва на шахте в Ткибули, бригады скорой помощи доставили в клинику в Тбилиси. Взрыв произошел на ткибульской угольной шахте на западе Грузии 31 января ночью. По информации управляющей компании "Грузуголь", в результате аварии погиб один человек, еще несколько получили ранения.Еще у четырех пациентов ожоги на теле и они проходят дополнительные исследования в клинике.Взрыв на шахте в Грузии: один человек погиб, есть раненые >>О возможных причинах аварии пока не сообщается. Представители службы безопасности управляющей компании проводят расследование.По информации МВД Грузии, начато расследование по статье 240 Уголовного кодекса, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, ткибули, авария