https://sputnik-georgia.ru/20220201/avstriya-vvela-zakon-ob-obyazatelnoy-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-264053822.html

Австрия ввела закон об обязательной вакцинации от коронавируса

Австрия ввела закон об обязательной вакцинации от коронавируса

Изначально власти собирались сделать вакцинацию обязательной для всех жителей от 14 лет, но изменили планы 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T15:30+0400

2022-02-01T15:30+0400

2022-02-01T15:30+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Австрийские власти ввели закон об обязательной вакцинации от COVID-19 – он вступает в силу 2 февраля.Отмечается, что закон будет распространяться на всех совершеннолетних лиц, зарегистрированных в Австрии. В рамках нового закона, с начала февраля до 15 марта прививку должны будут сделать люди, пока не прошедшие вакцинацию. Сообщается, что под закон не подпадают жители до 18 лет, беременные женщины, лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.В Грузии отменяют "зеленые паспорта" >>>Кроме того, в пакете с этим законопроектом обсуждалась и лотерея за вакцинацию – с 15 марта каждый ее десятый участник сможет выиграть купон на 500 евро за каждую сделанную прививку.Голосование по законопроекту прошло в Национальном совете Австрии (нижняя палата парламента) 20 января. В его поддержку проголосовало подавляющее большинство депутатов, приняв его в третьем чтении. К слову, сначала в правительстве Австрии собирались сделать вакцинацию обязательной для всех жителей от 14 лет, но изменили планы. В связи с этим, а также на фоне других антикоронавирусных ограничений в Австрии, в частности, в Вене каждые выходные проходили многотысячные акции протеста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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