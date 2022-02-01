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В Грузии отменяют "зеленые паспорта"
В Грузии отменяют "зеленые паспорта"
Теперь в публичные заведения в Грузии можно попасть без QR-кодов 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T13:33+0400
2022-02-01T13:33+0400
2022-02-01T13:47+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Грузии отменяют "зеленые паспорта", заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.При этом он подчеркнул, что все системы учета выявления COVID-19 остаются в действии."Те лица, которым "зеленый паспорт" нужен для путешествия за границей, вновь смогут пользоваться этим механизмом", – пояснил Гибрадзе.Рестораторы Грузии требуют отмены ковид-паспортов>>Гражданин Грузии получал так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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общество, новости, грузия, ограбление, коронавирус covid-19
В Грузии отменяют "зеленые паспорта"
13:33 01.02.2022 (обновлено: 13:47 01.02.2022)
Теперь в публичные заведения в Грузии можно попасть без QR-кодов
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. В Грузии отменяют "зеленые паспорта", заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением COVID-19 Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.
С 1 декабря в Грузии начал действовать так называемый "зеленый паспорт", который также признан ЕС. Без ковид-паспортов нельзя было попасть в рестораны, театры, фитнес-центры и другие заведения.
"С четом быстрого темпа распространения омикрона и слабого течения вируса, а также с учетом мировой практики, совет принял решение упразднить обязательство требовать "зеленый паспорт", – заявил Гибрадзе.
При этом он подчеркнул, что все системы учета выявления COVID-19 остаются в действии.
"Те лица, которым "зеленый паспорт" нужен для путешествия за границей, вновь смогут пользоваться этим механизмом", – пояснил Гибрадзе.
Гражданин Грузии получал так называемый "зеленый статус" в том случае, если он полностью вакцинирован, переболел коронавирусом и с момента подтверждения вируса прошло минимум 14 дней, прошел ПЦР-тест с 72-часовой валидностью или прошел тест на антиген с 24-часовой валидностью.
С 16 ноября 2021 года грузинские ковид-паспорта признали страны Евросоюза.
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