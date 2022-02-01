https://sputnik-georgia.ru/20220201/bolshaya-chast-infitsirovannykh-koronavirusom-grazhdan-v-gruzii-lechitsya-na-domu--264057477.html

Большая часть инфицированных коронавирусом граждан в Грузии лечится на дому

Большая часть инфицированных коронавирусом граждан в Грузии лечится на дому

Межведомственный координационный совет по борьбе с пандемией еще раз призвал население к активной вакцинации 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T17:44+0400

2022-02-01T17:44+0400

2022-02-01T18:22+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Несмотря на резкий рост инфицирования коронавирусом, эпидситуация в Грузии управляема, заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета по борьбе с пандемией Георгий Гибрадзе на брифинге во вторник.В Грузии на пике шестая волна коронавируса. Сегодняшний суточный показать инфицирования составил 24 201 случай, а с начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона заражения COVID-19. На данный момент в Грузии 164 572 активных случая, 157 087 ковид-пациентов проходят курс лечения на дому.Как отметил Гибрадзе, с учетом более легкого течения болезни при заражении новым штаммом коронавируса "омикроном", нагрузка на госпитальный сектор увеличилась незначительно, основная часть пациентов проходит курс лечения на дому.Грузия одна из первых получит лекарство от коронавируса>>По его словам, особенно важна вакцинация граждан, входящих в группу риска. Гибрадзе напомнил, что в Грузии продолжается программа поощрения вакцинации. Лица старше 50 лет в случае первой дозы вакцины получают 200 лари (65 долларов), а в случае бустер-дозы – 100 лари (32 доллара).По последним данным, в Грузии сделано 2 722 187 прививок. Полностью вакцинирован 1 219 721 человек, одна треть взрослого населения. Бустер дозу сделали 157 283 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19