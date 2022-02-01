https://sputnik-georgia.ru/20220201/gruziya-odna-iz-pervykh-poluchit-lekarstvo-ot-koronavirusa-264041382.html

Грузия одна из первых получит лекарство от коронавируса

Грузия одна из первых получит лекарство от коронавируса

Инфекционист Тенгиз Церцвадзе надеется, что новое лекарство, за которым весь мир выстроился в очередь, поможет преодолеть пандемию 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T10:23+0400

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2022-02-01T10:30+0400

шестая волна

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грузия

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия станет одной из первых в мире, кто получит лекарство от коронавируса в таблетированном виде, заявил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.В Грузии на пике шестая волна коронавируса, суточный показатель инфицирования составляет 17-18 тысяч. А с начала пандемии в стране зафиксировано уже более миллиона заражения коронавирусом.Церцвадзе отметил важность применения "ремдесивира", который, по его словам, на 87% снижает смертность и тяжелое течение заболевания."Необходимости в полевых госпиталях нет" – глава Минздрава Грузии>>По словам инфекциониста, Минздрав делает все, чтобы увеличить масштабы кампании вакцинации, но к этому времени удалось вакцинировать всего треть населения, хотя предполагалось к концу 2021 года привить 2/3 населения."Я не могу назвать это ошибкой, поскольку государство сделало все: завезло лучшую вакцину в неограниченном количестве, открыло 500 пунктов вакцинации, мобильные пункты, автобусы, ходили в селах по дворам. Я специально спрашиваю у моих партнеров за рубежом, и там больше ничего и не делают, просто у населения больше ответственности", – отметил Церцвадзе.По последним данным, в Грузии сделано 2 712 889 прививок. Полностью вакцинированы 1 219 721 человек. Бустер дозу сделали 157 283 человека.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19