https://sputnik-georgia.ru/20220201/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-24-201-264040624.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 201
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 201
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 10 732 пациента, а с начала пандемии – 1 020 510 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T10:47+0400
2022-02-01T10:47+0400
2022-02-01T10:59+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 201. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 200 124 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 10 732 человека, с начала пандемии – 1 020 510. Скончались 15 016.С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому>>За сутки сделано 85 191 тест, в том числе 61 936 на антиген и 23 255 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,41%, за последние 14 дней –21,96%, за последние семь дней – 24,96%.К этому времени в Грузии сделано 2 722 187 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 371.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 454, в ковид-гостиницах – 2 031.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 201
10:47 01.02.2022 (обновлено: 10:59 01.02.2022)
За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 10 732 пациента, а с начала пандемии – 1 020 510
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 201. Скончались 36 человек.
По данным официального сайта
StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 200 124 случая заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 10 732 человека, с начала пандемии – 1 020 510. Скончались 15 016.
За сутки сделано 85 191 тест, в том числе 61 936 на антиген и 23 255 ПЦР-тестов.
Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,41%, за последние 14 дней –21,96%, за последние семь дней – 24,96%.
К этому времени в Грузии сделано 2 722 187 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 371.
В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 454, в ковид-гостиницах – 2 031.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
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