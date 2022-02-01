https://sputnik-georgia.ru/20220201/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-24-201-264040624.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 201

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 24 201

За последние 24 часа от коронавируса скончались 36 человек, вылечились 10 732 пациента, а с начала пандемии – 1 020 510 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T10:47+0400

2022-02-01T10:47+0400

2022-02-01T10:59+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 24 201. Скончались 36 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 1 200 124 случая заражения. Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 10 732 человека, с начала пандемии – 1 020 510. Скончались 15 016.С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому>>За сутки сделано 85 191 тест, в том числе 61 936 на антиген и 23 255 ПЦР-тестов.Доля инфицированных из общего числа протестированных: за сутки – 28,41%, за последние 14 дней –21,96%, за последние семь дней – 24,96%.К этому времени в Грузии сделано 2 722 187 прививок от коронавируса, в том числе за последние сутки – 8 371.В карантине в данное время находятся 33 человека, в стационарах – 5 454, в ковид-гостиницах – 2 031.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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