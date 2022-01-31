https://sputnik-georgia.ru/20220131/s-1-fevralya-semeynye-vrachi-dolzhny-budut-vesti-kovid-patsientov-na-domu-264032200.html
С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому
С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому
Минздрав Грузии уже провел тренинги для семейных врачей, чтобы они могли наблюдать за своими пациентами с коронавирусом дистанционно
2022-01-31T20:13+0400
2022-01-31T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. С 1 февраля граждане с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые лечатся на дому, должны будут обращаться к своим семейным врачам, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.Между тем, продолжают работать онлайн-клиники, которые дистанционно ведут как ковид-пациентов, так тех, кто контактировал с больным и находится в самоизоляции.Решение было принято еще в декабре 2021 года, семейные врачи уже прошли необходимые тренинги."Все готовы вести своих пациентов", - сказала Габуния.По ее словам, в случае ухудшения состояния здоровья семейные врачи будут давать направление на госпитализацию.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 31 января>>На данный момент в Грузии 151 139 активных случаев коронавируса, из них 143 706 человек лечатся на дому.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у 13 150 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, минздрав грузии, здравоохранение, коронавирус covid-19
С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому
20:13 31.01.2022 (обновлено: 20:33 31.01.2022)
Минздрав Грузии уже провел тренинги для семейных врачей, чтобы они могли наблюдать за своими пациентами с коронавирусом дистанционно
ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. С 1 февраля граждане с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые лечатся на дому, должны будут обращаться к своим семейным врачам, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.
Между тем, продолжают работать онлайн-клиники, которые дистанционно ведут как ковид-пациентов, так тех, кто контактировал с больным и находится в самоизоляции.
"Дома находится много пациентов. В последнее время мы увеличили количество онлайн-клиник, также количество врачей в центральной онлайн-клинике, однако я однозначно согласна с тем, что будет лучше, если пациент свяжется непосредственно со своим семейным врачом", - заявила Габуния.
Решение было принято еще в декабре 2021 года, семейные врачи уже прошли необходимые тренинги.
"Все готовы вести своих пациентов", - сказала Габуния.
По ее словам, в случае ухудшения состояния здоровья семейные врачи будут давать направление на госпитализацию.
На данный момент в Грузии 151 139 активных случаев коронавируса, из них 143 706 человек лечатся на дому.
В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у 13 150 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.
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