https://sputnik-georgia.ru/20220131/s-1-fevralya-semeynye-vrachi-dolzhny-budut-vesti-kovid-patsientov-na-domu-264032200.html

С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому

С 1 февраля семейные врачи должны будут вести ковид-пациентов на дому

Минздрав Грузии уже провел тренинги для семейных врачей, чтобы они могли наблюдать за своими пациентами с коронавирусом дистанционно

2022-01-31T20:13+0400

2022-01-31T20:13+0400

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ТБИЛИСИ, 31 янв — Sputnik. С 1 февраля граждане с подтвержденным диагнозом коронавирус, которые лечатся на дому, должны будут обращаться к своим семейным врачам, заявила замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.Между тем, продолжают работать онлайн-клиники, которые дистанционно ведут как ковид-пациентов, так тех, кто контактировал с больным и находится в самоизоляции.Решение было принято еще в декабре 2021 года, семейные врачи уже прошли необходимые тренинги."Все готовы вести своих пациентов", - сказала Габуния.По ее словам, в случае ухудшения состояния здоровья семейные врачи будут давать направление на госпитализацию.COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 31 января>>На данный момент в Грузии 151 139 активных случаев коронавируса, из них 143 706 человек лечатся на дому.В Грузии бушует шестая волна коронавируса. За минувшие сутки коронавирус выявили у 13 150 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано уже более 1 миллиона случаев инфицирования.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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