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Экспорт грузинского фундука увеличился на 28%
Экспорт грузинского фундука увеличился на 28%
ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука составляют Италия, Германия, Армения, Китай, Испания, Чехия, Польша, Россия, Литва, Украина 01.02.2022, Sputnik Грузия
2022-02-01T07:33+0400
2022-02-01T07:33+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия экспортировала 18,9 тысячи тонн фундука на сумму 63,1 миллиона долларов в период с 1 августа по 30 января, на сумму 86,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Минсельхоза страны.По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 4,1 тысячи тонн (28%), а стоимость на 8,4 миллиона долларов (11%). Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки ЕС – в Италию (7 875 тонн), Германию (3 555), Испанию (547), Чехию (489), Польшу (379), Литву (349), Францию (339), Болгарию (144 ), Грецию (71), Латвию (70 т), Эстонию (82), Бельгию (41), Венгрию(22) и Хорватию (20 ). Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть&gt;&gt;Также экспорт грузинского фундука производится в Армению (1 313 тонн), Китай (785), Россию (422), Украину (361), Алжир (241), Саудовскую Аравию (326), Беларусь (251), Ирак (168), Швейцарию (173), Мексику (120), Канаду (120), Аргентину (105), Азербайджан (82), Объединенные Арабские Эмираты (75), Казахстан (45), Турцию (92), Узбекистан (66), Тунис (27), Великобританию (22), Кыргызстан (44), Иорданию (30), говорится в сообщении Минсельхоза.По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство

Экспорт грузинского фундука увеличился на 28%

07:33 01.02.2022
© Pixabay / HansФундук
Фундук - Sputnik Грузия, 1920, 01.02.2022
© Pixabay / Hans
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ТОП-10 стран-импортеров грузинского фундука составляют Италия, Германия, Армения, Китай, Испания, Чехия, Польша, Россия, Литва, Украина
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Грузия экспортировала 18,9 тысячи тонн фундука на сумму 63,1 миллиона долларов в период с 1 августа по 30 января, на сумму 86,7 миллиона долларов, сообщается на сайте Минсельхоза страны.
По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспортируемого фундука увеличился на 4,1 тысячи тонн (28%), а стоимость на 8,4 миллиона долларов (11%).
Грузинский фундук в основном экспортируется на рынки ЕС – в Италию (7 875 тонн), Германию (3 555), Испанию (547), Чехию (489), Польшу (379), Литву (349), Францию (339), Болгарию (144 ), Грецию (71), Латвию (70 т), Эстонию (82), Бельгию (41), Венгрию(22) и Хорватию (20 ).
Внешнеторговый оборот Грузии в 2021 году вырос на четверть>>
Также экспорт грузинского фундука производится в Армению (1 313 тонн), Китай (785), Россию (422), Украину (361), Алжир (241), Саудовскую Аравию (326), Беларусь (251), Ирак (168), Швейцарию (173), Мексику (120), Канаду (120), Аргентину (105), Азербайджан (82), Объединенные Арабские Эмираты (75), Казахстан (45), Турцию (92), Узбекистан (66), Тунис (27), Великобританию (22), Кыргызстан (44), Иорданию (30), говорится в сообщении Минсельхоза.
По информации ведомства, в этом году урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.
В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморных клопов и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.
Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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