https://sputnik-georgia.ru/20220201/eti-tri-metoda-pomogut-ukrepit-immunitet--264050980.html
Эти три метода помогут укрепить иммунитет
Эти три метода помогут укрепить иммунитет
Иммунитет - это устойчивость организма к различным воздействиям чужеродных организмов. Проще говоря – его сопротивляемость
2022-02-01T14:14+0400
2022-02-01T14:14+0400
2022-02-01T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи советуют желающим укрепить свой иммунитет тремя эффективными методами – все они бесплатны и зависят только от желания людей стать здоровее.Также во время сна, но только в темное время суток, а не в дневной сон, вырабатывается гормон молодости – мелатонин. Второй метод – физическая активность. Известно, что малоподвижный образ жизни грозит застоем лимфы. Медики объясняют: если кровь перекачивается организмом с помощью сердца, то вот в случае с лимфой, она приводится в движение только во время сокращения мышц тела, то есть во время физической активности.Кардиолог перечислил последствия переизбытка сахара в крови >>>И, наконец, третий вариант – закаливание. Плавание, обливание, контрастный душ – все это, по словам врачей, способствует укреплению иммунитета. Манипуляции с высокими и низкими температурами позволяют усилить кровообращение. Правда, фанатизм в вопросе закаливания приводит к простуде. Так что будьте осторожны. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, наука, здоровье, советы врачей
Эти три метода помогут укрепить иммунитет
Иммунитет – это устойчивость организма к различным воздействиям чужеродных организмов. Проще говоря – его сопротивляемость
ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи советуют желающим укрепить свой иммунитет тремя эффективными методами – все они бесплатны и зависят только от желания людей стать здоровее.
Первый способ сделать иммунитет крепче – это здоровый сон. Считается, что все нужные гормоны вырабатываются во время сна, а именно в период примерно с 10 вечера до 5 утра. То есть время с вечера до полуночи является наиболее ценным для нашего здоровья.
Также во время сна, но только в темное время суток, а не в дневной сон, вырабатывается гормон молодости – мелатонин.
Второй метод – физическая активность. Известно, что малоподвижный образ жизни грозит застоем лимфы. Медики объясняют: если кровь перекачивается организмом с помощью сердца, то вот в случае с лимфой, она приводится в движение только во время сокращения мышц тела, то есть во время физической активности.
И, наконец, третий вариант – закаливание. Плавание, обливание, контрастный душ – все это, по словам врачей, способствует укреплению иммунитета. Манипуляции с высокими и низкими температурами позволяют усилить кровообращение. Правда, фанатизм в вопросе закаливания приводит к простуде. Так что будьте осторожны.
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