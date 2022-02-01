https://sputnik-georgia.ru/20220201/eti-tri-metoda-pomogut-ukrepit-immunitet--264050980.html

Эти три метода помогут укрепить иммунитет

Эти три метода помогут укрепить иммунитет

Иммунитет - это устойчивость организма к различным воздействиям чужеродных организмов. Проще говоря – его сопротивляемость

2022-02-01T14:14+0400

2022-02-01T14:14+0400

2022-02-01T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Врачи советуют желающим укрепить свой иммунитет тремя эффективными методами – все они бесплатны и зависят только от желания людей стать здоровее.Также во время сна, но только в темное время суток, а не в дневной сон, вырабатывается гормон молодости – мелатонин. Второй метод – физическая активность. Известно, что малоподвижный образ жизни грозит застоем лимфы. Медики объясняют: если кровь перекачивается организмом с помощью сердца, то вот в случае с лимфой, она приводится в движение только во время сокращения мышц тела, то есть во время физической активности.Кардиолог перечислил последствия переизбытка сахара в крови >>>И, наконец, третий вариант – закаливание. Плавание, обливание, контрастный душ – все это, по словам врачей, способствует укреплению иммунитета. Манипуляции с высокими и низкими температурами позволяют усилить кровообращение. Правда, фанатизм в вопросе закаливания приводит к простуде. Так что будьте осторожны. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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