https://sputnik-georgia.ru/20220201/glava-infektsionnoy-bolnitsy-dovolen-resheniem-o-pereezde-v-novoe-zdanie-264060925.html

Глава инфекционной больницы доволен решением о переезде в новое здание

Глава инфекционной больницы доволен решением о переезде в новое здание

В случае возникновения и проникновения в Грузию особо опасных инфекций, реципиентом должна быть инфекционная больница, заявил врач 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T18:45+0400

2022-02-01T18:45+0400

2022-02-01T18:45+0400

общество

новости

грузия

центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии

минздрав

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Новое здание инфекционной больницы станет серьезным приобретением как для самого учреждения, так и для всего государства, об этом заявил директор больницы Тенгиз Церцвадзе.Ранее глава министерства здравоохранения Зураб Азарашвили заявил, что было принято решение о размещении тбилисской инфекционной больницы в новом здании и клиника сможет переехать на новый адрес до конца 2022 года.По словам директора больницы, в случае возникновения и проникновения в Грузию особо опасных инфекций, реципиентом должна быть инфекционная больница."Не дай Бог, чтобы в Грузии появились действительно опасные инфекции, очаги которых постоянно появляются то тут, то там в мире, инфекционная больница должна быть той больницей, которая будет принимать таких больных", — сказал Тенгиз Церцвадзе.Ровно год назад в Минздраве страны заявили, что новое здание для тбилисской инфекционной больницы уже куплено и первых пациентов врачи смогут принять к концу года, однако этого не произошло.Тбилисская инфекционная больница переедет в новое здание до конца года >>Правительство Грузии в 2020 году выделило на приобретение нового здания для тбилисской инфекционной больницы 40 миллионов лари (13 миллионов долларов).Сама клиника и прилегающая территория были проданы в 2009 году. Их приобрела компания "Аверси-фарма".Объект был продан с тем условием, что инфекционная больница получит новое здание, но прошли годы, а обещание осталось обещанием – клиника продолжает работать в старом здании, не имея возможности даже на его ремонт.Между тем тбилисская инфекционная больница первой приняла удар пандемии и начала принимать инфицированных коронавирусом пациентов, несмотря на тяжелую ситуацию в самой клинике.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, центр инфекционных заболеваний, спид и клинической иммунологии, минздрав