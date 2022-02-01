https://sputnik-georgia.ru/20220201/immunitet-k-koronavirusu-vyrabotan-u-bolee-80-naseleniya-gruzii--gamkrelidze-264062334.html

Иммунитет к коронавирусу выработан у более 80% населения Грузии – Гамкрелидзе

Иммунитет к коронавирусу выработан у более 80% населения Грузии – Гамкрелидзе

В Грузии новый штамм коронавируса "омикрон" уже стал доминантным 01.02.2022, Sputnik Грузия

2022-02-01T19:46+0400

2022-02-01T19:46+0400

2022-02-01T20:13+0400

шестая волна

общество

новости

грузия

амиран гамкрелидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 1 фев — Sputnik. Более 80% населения Грузии имеет иммунитет к коронавирусу, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.С начала пандемии в Грузии выявили более 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. При этом более 1,2 миллиона человек полностью вакцинированы. Население страны - 3,7 миллиона человек.Грузия переживает шестую волну коронавируса. За последние сутки был установлен очередной антирекорд - коронавирус диагностировали у 24 201 человека. Эпидемиологи полагают, что большинство новых случаев приходится на штамм "омикрон", который очень быстро распространяется.По словам Гамкрелидзе, 90-95% новых случаев коронавируса приходится на "омикрон", хотя официально он диагностирован лишь у 1 754 человек. Дело в том, что существующие тесты с трудом определяют этот вид штамма. Грузия одна из первых получит лекарство от коронавируса>>По официальным данным от осложнений, вызванных "омикроном", скончались три человека. Главный эпидемиолог Грузии отметил, что сейчас серьезная нагрузка на амбулаторный и лабораторный секторы. По его словам, заметно увеличилась количество обращений населения за тестированием - за минувшие сутки было проведено более 85 тысяч тестов.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай нового штамма "омикрон" был лабораторно подтвержден 20 декабря 2021 года. До этого в стране циркулировали китайский, британский, индийский штаммы коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, амиран гамкрелидзе, коронавирус covid-19